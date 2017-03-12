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12 марта 2017, 19:49 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Шекспир утверждён в должности главного тренера «Лестера»

«Лестер Сити» официально объявил, что Крэйг Шекспир утверждён в должности главного тренера команды до конца сезона.

<span class=error>Лестер</span> Сити официально объявил что <span class=error>Крэйг</span> Шекспир утверждён в должности главного тренера команды до конца сезона. Увеличить
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С 24 февраля Шекспир исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Клаудио Раньери. Под руководством английского специалиста команда выиграла два матча в чемпионате Англии, обыграв на своём поле «Ливерпуль» и «Халл Сити», обе игры закончились со счётом 3:1.

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