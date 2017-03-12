Шекспир утверждён в должности главного тренера «Лестера»
«Лестер Сити» официально объявил, что Крэйг Шекспир утверждён в должности главного тренера команды до конца сезона.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
С 24 февраля Шекспир исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Клаудио Раньери. Под руководством английского специалиста команда выиграла два матча в чемпионате Англии, обыграв на своём поле «Ливерпуль» и «Халл Сити», обе игры закончились со счётом 3:1.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter