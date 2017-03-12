Шекспир утверждён в должности главного тренера «Лестера»

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С 24 февраля Шекспир исполнял обязанности главного тренера команды после отставки Клаудио Раньери. Под руководством английского специалиста команда выиграла два матча в чемпионате Англии, обыграв на своём поле «Ливерпуль» и «Халл Сити», обе игры закончились со счётом 3:1.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">BREAKING: <a href="https://twitter.com/hashtag/lcfc?src=hash">#lcfc</a> is pleased to confirm Craig Shakespeare as its First Team Manager for the rest of the 2016/17 season. More follows… <a href="https://t.co/CAqr5NPLiL">pic.twitter.com/CAqr5NPLiL</a></p>— Leicester City (@LCFC) <a href="https://twitter.com/LCFC/status/840955640860278785">12 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>