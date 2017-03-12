Ребров взял на себя вину за поражение «Динамо» от «Зірки»
Главный тренер киевского «Динамо» Сергей Ребров после матча 21-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги с кропивницкой «Зіркой» взял на себя всю ответственность за сенсационное поражение, сообщает ФК «Динамо».
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Видимо, что-то случилось...
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«Зірка» использовала все свои моменты. В
«Неприятно играть, когда такое состояние газона и когда команда, которая нас принимает, неделю тренируется на этом поле. Это не нормально. Если у нас серьезный чемпионат, и мы
Как сообщал УНИАН, «Динамо» проиграло со счетом 0:2 и уже сегодня «Шахтер» может увеличить отрыв от главного конкурента в борьбе за чемпионский титул до 16 очков.
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