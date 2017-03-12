Первые четверьфиналы прошли в розыгрыше Кубка Беларуси

Футболисты солигорского «Шахтера» одержали крупную победу в Гомеле над местным «Локомотивом», выступающем во втором дивизионе чемпионата Беларуси — 3:0. Все мячи были забиты во второй половине игры — голевой дубль оформил Денис Лаптев, а еще один гол в активе Ильи Алексиевича.

На поле ФК «Минск» в дерби столичного и брестского «Динамо» сыграли вничью — 2:2. После первой половины встречи минчане выигрывали 2:0 после точных ударов Кирилла Премудрова и Нино Галовича. Во втором тайме картина игры резко изменилась и гости сравняли результат в течение 10 минут — сначала разрыв сократил Джоэл Фамейе, а затем его успех повторил Чиди Осучукву. В этих парах повторные матчи за выход в финал пройдут 18 марта.

Еще два поединки первого раунда ¼ финала состоятся 15 марта: «Минск» — БАТЭ (Борисов), «Торпедо-БелАЗ (Жодино) — «Слуцк». Ответные встречи в этих парах намечены на 19 марта.