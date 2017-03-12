«Реал» хочет выменять у «Челси» Азара
Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении у «Челси» полузащитника Эдена Азара.
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Испанский суперклуб готов предложить «Челси» в обмен на Азара нападающего Альваро Морату плюс денежную компенсацию.
Бельгийца хочет видеть в команде главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.
Трансферная стоимость Азара — около 70 миллионов евро, Мораты — 40 миллионов.
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