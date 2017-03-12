Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29049144/
12 марта 2017, 18:00 | Футбол: Зарубежный | Спортфакт

«Реал» хочет выменять у «Челси» Азара

Мадридский «Реал» заинтересован в приобретении у «Челси» полузащитника Эдена Азара.

Мадридский Реал заинтересован в приобретении у <span class=error>Челси</span> полузащитника <span class=error>Эдена</span> <span class=error>Азара</span>. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Испанский суперклуб готов предложить «Челси» в обмен на Азара нападающего Альваро Морату плюс денежную компенсацию.

Бельгийца хочет видеть в команде главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Трансферная стоимость Азара — около 70 миллионов евро, Мораты — 40 миллионов.

Реал
Новости Матчи Состав Статистика
Челси
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Знаменитый футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в семье португальца.
Еще 7 новостей  Все новости
6 декабря

Роналду может получить 6 лет тюрьмы за неуплату налогов

Украинских игроков разнимали слезоточивым газом (видео)

Кержакова "кинул" на деньги бывший партнер по сборной