Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в начале матча с «Миллуоллом»
Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн получил травму в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Миллуола».
23-летний английский форвард повредил голеностоп уже на первых минутах встречи, а на 10-й минуте вместо него на поле вышел хавбек Кристиан Эриксен.
Кейн, который был признан лучшим игроком февраля в английской
В матче «Тоттенхэм» — «Миллуолл» подходит к концу первый тайм. На 31-й минуте Эриксен вывел хозяев поля вперёд.
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