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12 марта 2017, 17:59 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в начале матча с «Миллуоллом»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн получил травму в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Англии против «Миллуола».

23-летний английский форвард повредил голеностоп уже на первых минутах встречи, а на 10-й минуте вместо него на поле вышел хавбек Кристиан Эриксен.

Кейн, который был признан лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге, в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 24 гола.

В матче «Тоттенхэм» — «Миллуолл» подходит к концу первый тайм. На 31-й минуте Эриксен вывел хозяев поля вперёд.

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