Форвард «Тоттенхэма» Кейн получил травму в начале матча с «Миллуоллом»

23-летний английский форвард повредил голеностоп уже на первых минутах встречи, а на 10-й минуте вместо него на поле вышел хавбек Кристиан Эриксен.



Кейн, который был признан лучшим игроком февраля в английской Премьер-лиге, в нынешнем сезоне принял участие в 30 матчах за «Тоттенхэм» во всех турнирах и забил 24 гола.



В матче «Тоттенхэм» — «Миллуолл» подходит к концу первый тайм. На 31-й минуте Эриксен вывел хозяев поля вперёд.