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12 марта 2017, 17:56 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Николай Бранфилов стал главным тренером ФК «Осиповичи»

Главным тренером ФК «Осиповичи» стал Николай Бранфилов. Об этом сообщает группа клуба «Вконтакте». В минувший четверг с бывшим рулевым «Клецка» и минского «Торпедо» был подписан контракт сроком на сезон.

Бранфилов является воспитанником минской школы «Смена». Выступал за белорусские команды «Смена-Минск», БАТЭ, «Смена-БАТЭ», «Торпедо"-МАЗ, «Торпедо» (Жодино), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Белшина» (Бобруйск), «Нафтан» (Новополоцк), польские «Вислу», «Радомьяк Радом», «Подбескидзе». Сыграл 2 матча за сборную Беларуси. В августе 2013 года расторг контракт с «Нафтаном» и закончил карьеру игрока.

Работал главным тренером минского «Торпедо» (2014−2015) и «Клецка» (2016), обе команды под его началом стали бронзовыми призерами второй лиги в 2015 и 2016 годах. В 2010 году окончил БГУФК по специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» (тренерская работа по футболу), имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «A».

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