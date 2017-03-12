Николай Бранфилов стал главным тренером ФК «Осиповичи»

Бранфилов является воспитанником минской школы «Смена». Выступал за белорусские команды «Смена-Минск», БАТЭ, «Смена-БАТЭ», «Торпедо"-МАЗ, «Торпедо» (Жодино), «Гомель», «Шахтер» (Солигорск), «Белшина» (Бобруйск), «Нафтан» (Новополоцк), польские «Вислу», «Радомьяк Радом», «Подбескидзе». Сыграл 2 матча за сборную Беларуси. В августе 2013 года расторг контракт с «Нафтаном» и закончил карьеру игрока.



Работал главным тренером минского «Торпедо» (2014−2015) и «Клецка» (2016), обе команды под его началом стали бронзовыми призерами второй лиги в 2015 и 2016 годах. В 2010 году окончил БГУФК по специальности «Спортивно-педагогическая деятельность» (тренерская работа по футболу), имеет тренерскую лицензию УЕФА категории «A».