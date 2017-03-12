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Этот успех в Кропивницком будут помнить очень долго, и наверняка не только уверенная победа над действующим чемпионом запомнится болельщикам, а коллективная, хорошо слаженная командная игра «Зирки». Конечно, следует сделать поправку на поле, которое было в ужасном состоянии, и неоднозначное судейство в игре, но это все оправдания не уровня «Динамо». Ранее киевляне преодолевали подобные трудности и добивались своего. Почему не получилось в матче с кропивничанами? Это риторический вопрос.

Судя по настрою, «Динамо» не хотело откладывать первый забитый гол во встрече в долгий ящик и бросилось на ворота хозяев сразу после сигнала рефери о начале поединка. Опасные передачи раздавали Ярмоленко, Рыбалка и Морозюк, но вот на острие далеко не лучшим образом действовал Беседин, защитникам удалось полностью закрыть форварда, а также Гонсалес в редких случаях успевал на пасы партнеров. Наиболее опасный момент был у Дерлиса, когда Беседин оттянулся назад и выводил Гонсалеса на свидание с Пастом, но арбитры там зафиксировали очень спорный офсайд.

Во многом вхолостую проходили скоростные комбинации гостей, замыкать эти атаки было просто некому. Кропивничане стиснув зубы, выжидали своего шанса, при этом максимально организованно играла «Зирка» у собственных ворот.

Про контратаки команда Монарева также не забывала. Первый относительно опасный момент у хозяев создал Полегенько, его острый пас с фланга заставил киевлян хаотично отбиваться, но Эсеола все равно был первый на мяче. Правда, удар у украинского нападающего нигерийского происхождения с близкого расстояния не получился.

Следующий шанс у хозяев возник примерно на 30-й минуте, все тот же Эсеола после шикарного паса Лупашко выходил на хорошую позицию по центру ворот, Рудько успел на перехват, но голкипер сыграл не в мяч, а в ногу игроку «Зирки». Дело была за пределами штрафной, но судья не зафиксировал очевидное нарушение правил и карточку вратарю «Динамо» не показал.

Но буквально через несколько минут Эсеола таки заработал штрафной удар в том самом месте в центральной зоне в 20-ти метрах от ворот. Кадар сбил форварда, который словно танк врывался в штрафную «бело-синих», тут уже арбитр не имел права промолчать. Стандарт подошел исполнять Бацула, и Андрей все сделал великолепно, обвел стенку, а Рудько кончиками пальцев коснулся сферы, но она все равно оказалась в сетке.

Этот гол шокировал «Динамо» и до перерыва гости не провели ни одной опасной атаки. Лишь пару передач от Морозюка и Ярмоленко можно отметить, но опять же некому было замыкать эти пасы. У «Зирки» уже в компенсированное время был шанс, когда Рудько ошибся на выходе и не удержал мяч, впрочем, подстраховали защитники и вынесли снаряд.

Замена у «Динамо» в перерыве несколько освежила игру киевлян в атаке — Гонсалеса заменил Яремчук. Хотя начало второго тайма было очень похожим на первую половину встречи. Больше контролировали мяч подопечные Реброва, чаще атаковали, но опасные моменты создавали не часто. Удар Буяльского после отскока мяча к Виталию получился очень хорошим, круглый попал в крестовину, но момент этот возник скорее случайно, чем после продуманных действий гостей. Стоит также отметить, что слишком часто в положении вне игры оказывались футболисты столичного клуба, не хватало внимания ни Беседину, ни Ярмоленко, ни Яремчуку.

У «Зирки» время от времени проходили контрвыпады и защитникам «бело-синих» отдыхать не приходилось. На краях здорово смотрелись Полегенько и Бацула, Ситало и Эсеола при каждой возможности нагнетали, и все эти действия заставляли оборону «Динамо» работать в полную силу, а иногда отбиваться в панике, и не глядя куда.

С середины второго тайма киевляне чаще стреляли издали — Гармаш на 65-й минуте едва не застал врасплох Пятова, рядом с перекладиной пролетел мяч. Потом Морозюк пробивал. Также Вида головой переправлял мяч из пределов штрафной, но точности хорвату немного не хватило. И все тот же Гармаш замыкал острейший пас с фланга от Морозюка, однако мяч пролетел мимо, а в воротах Паста оказался Денис.

Вместо того, чтобы стать одним из героев встречи, Морозюк может называться одним из виновников поражения. Николай на 70-й минуте сфолил против Эсеола, было это опять у самой линии штрафной площади, и стандарт исполнял Полегенько. Воспитанник «Динамо» эффектным ударом попал в дальний верхний угол, хотя был там еще и рикошет от «стенки», а у Рудько почти не было шансов достать этот мяч.

Концовка ожидаемо прошла под тотальным преимуществом киевлян, впрочем, ударами атаки заканчивались редко, всего один выстрел в створ у гостей. «Зирка» же так и не совершила ни одной ошибки в обороне, грамотно отбивалась и перекрывала зоны. В силовой борьбе подопечные Монарева безусловно были великолепны, практически не уступая в единоборствах, и смогли довести игру до победного конца и отпраздновать исторический успех.

Лига Пари-Матч. 21-й тур.

Кропивницкий. Стадион «Зирка».

«Звезда» (Кропивницкий) — «Динамо» (Киев) 2:0.

Голы: Бацула 34, Полегенько 71.

«Звезда»: Паст, Жуков (Щедрый 84), Чичиков, Экиса, Полегенько, Фатеев, Ситало (Акименко 69), Бацула, Эсеола (Билоног 81), Лупашко, Перейра.

«Динамо»: Рудько, Кадар, Беседин, Буяльский, Гонсалес (Яремчук 46), Вида, Гармаш, Рыбалка (Сидорчук 72), Ярмоленко, Морозюк, Пантич.

Предупреждения: Эсеола 5, Билоног 90 — Рыбалка 25, Кадар 33, Гармаш 60.