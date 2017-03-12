Киевское «Динамо» проиграло «Зірке» в матче Премьер-лиги
В Кропивницком завершился матч 21-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги, в котором «Зірка» принимала киевское «Динамо» и неожиданно обыграла соперника, сообщает официальный сайт соревнований.
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Матч завершился со счетом 2:0.
Киевляне активно начали матч и имели несколько моментов, чтобы открыть счет. Но, на 34-й минуте счет открыл Андрей Бацула. Сильнейший удар со штрафного в дальний угол, и мяч влетает в ворота. Примечательно, что Артур Рудько не смог отразить удар, который был направлен как раз туда, где был вратарь.
В дальнейшем игра не изменилась — «Динамо» имело преимущество, а хозяева поля играли «вторым номером». Тем не менее, на 71-й минуте Павел Полегенько удвоил преимущество своей команды. Полегенько нанес классный удар со штрафного над «стенкой», и мяч влетел в дальний верхний угол. И в этом эпизоде Рудько не смог выручить свою команду.
Таким образом, «Зірка» набрала 22 очка и вышла на 8-е место в турнирной таблице УПЛ. «Динамо» же, по итогам тура, может отстать от «Шахтера» уже на 16 баллов.
Заключительный матч тура «Заря» — «Шахтер» состоится в Харькове в воскресенье вечером.
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