Аршавин: С «Окжетпесом» была сложнейшая игра. Нам немного не хватило удачи

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Игра в Алматы завершилась со счетом 2:2. Второй мяч «Кайрат» пропустил на последних секундах с пенальти, а почти весь второй тайм хозяева играли в меньшинстве после удаления Елдоса Ахметова.

«Игра была сложнейшей. Не смогли удержать победу. К сожалению, немного удачи не хватило. Будем готовиться к следующему матчу», — сказал после матча Аршавин.

Результат прошедшей встречи прокомментировал и защитник «Кайрата» Жарко Маркович, забивший первый гол своей команды.

«Было очень тяжело играть вдесятером. Мы старались, на поле шла напряженная борьба. Обидно упускать обеду на последних секундах, однако болельщики все видели, и их реакция была для нас важнее всего», — отметил Маркович.

После двух туров «Кайрат», как еще три команды, имеет четыре очка и отстает на два балла от «Кайсара», который одержал две победы.