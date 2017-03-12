Футболисты «Болоньи» переиграли на выезде «Сассуоло» в матче чемпионата Италии
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Болоньи» обыграли на выезде «Сассуоло» в матче 28-го тура чемпионата Италии.
Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сассуоло», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил на 58-й минуте Маттиа Дестро.
После этой победы «Болонья» набрала 31 очко и догнала по этому показателю «Сассуоло», идущий на 13-й строчке в Серии А.
|12.03.2017 14:30
|основной раунд: 28-й тур
|Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Главные тренеры
|Эусебио Ди Франческо
|Роберто Донадони
Голы
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Составы
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Статистика
|3
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|0
|13
|Удары (всего)
|11
|5
|Удары в створ
|1
|7
|Угловые
|7
|20
|Фолы
|15
|1
|Офсайды
|7
Судьи
|Главный судья
|Паоло Валери (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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