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12 марта 2017, 17:27 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Болоньи» переиграли на выезде «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Футболисты «Болоньи» обыграли на выезде «Сассуоло» в матче 28-го тура чемпионата Италии.

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сассуоло», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил на 58-й минуте Маттиа Дестро.

После этой победы «Болонья» набрала 31 очко и догнала по этому показателю «Сассуоло», идущий на 13-й строчке в Серии А.

12.03.2017 14:30 основной раунд: 28-й тур Mapei Stadium – Citta del Tricolore
Сассуоло 0:1 Болонья
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Эусебио Ди Франческо Роберто Донадони
Голы
10 Маттиа Дестро (Б. Джемаили) 58′
Составы
Андреа Консильи 47
Федерико Пелузо 13
Франческо Ачерби 15
Марчелло Гаццола 23
25′ Паоло Каннаваро 28
Альфред Данкан 32
60′ Маттео Политано 16
41′ Доменико Берарди 25
67′ Лоренцо Пеллегрини 6
Симоне Миссироли 7
63′ Альберто Аквилани 21
Антонино Рагуза 90
78′ Алессандро Матри 10
Пьетро Йеммелло 9
83 Антонио Миранте
18 Филип Хеландер 34′
20 Доменико Майетта
25 Адам Масина 82′
5 Эрик Пульгар
9 Симоне Верди
31 Блерим Джемаили
10 Маттиа Дестро 59′
35 Василис Торосидис 72′ 64′
4 Эмиль Крафт
17 Годфред Донса 56′
6 Федерико Вивиани
14 Федерико Ди Франческо 79′ 64′
11 Ладислав Крейчи
Статистика
3 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 0
13 Удары (всего) 11
5 Удары в створ 1
7 Угловые 7
20 Фолы 15
1 Офсайды 7
Судьи
Главный судья Паоло Валери (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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