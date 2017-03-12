Футболисты «Болоньи» переиграли на выезде «Сассуоло» в матче чемпионата Италии

Встреча, прошедшая в воскресенье на поле «Сассуоло», завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей. Единственный мяч в матче забил на 58-й минуте Маттиа Дестро.

После этой победы «Болонья» набрала 31 очко и догнала по этому показателю «Сассуоло», идущий на 13-й строчке в Серии А.