«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в матче чемпионата Испании по футболу

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Рауль Гарсия с пенальти (28-я минута) и Иньяки Уильямс (56).

Проиграв «Атлетику», «Реал Сосьедад» упустил возможность сократить разрыв от идущего на четвертом месте в испанской примере мадридского «Атлетико». Занимающий пятую строчку клуб из Сан-Себастьяна (48 очков) и «матрасников» по-прежнему разделяют 4 балла.

«Атлетик», в свою очередь, набрал 44 очка и идет на седьмой строчке, отставая от занимающего шестое место «Вильярреала» на один балл.