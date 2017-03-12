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12 марта 2017, 16:39 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в матче чемпионата Испании по футболу

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. «Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао в «дерби басков» в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу.

Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Рауль Гарсия с пенальти (28-я минута) и Иньяки Уильямс (56).

Проиграв «Атлетику», «Реал Сосьедад» упустил возможность сократить разрыв от идущего на четвертом месте в испанской примере мадридского «Атлетико». Занимающий пятую строчку клуб из Сан-Себастьяна (48 очков) и «матрасников» по-прежнему разделяют 4 балла.

«Атлетик», в свою очередь, набрал 44 очка и идет на седьмой строчке, отставая от занимающего шестое место «Вильярреала» на один балл.

12.03.2017 14:00 основной раунд: 27-й тур Anoeta
Реал Сосьедад 0:2 Атлетик
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Эусебио Сакристан Эрнесто Вальверде
Голы
22 Эскудеро Рауль Гарсия 28′
11 Иньяки Уильямс 56′
Составы
Херонимо Рульи 1
50′ Иньиго Мартинес 6
77′ Юри Берчиче 19
Рауль Навас 22
Альваро Одриосола 29
26′ Асьер Андонехи Ильярраменди 4
Аргарате Хаби Прието 10
Карлос Альберто Вела 11
86′ Давид Сурутуса 17
Эстебан Гранеро 8
74′ Микель Ойярсабаль 18
Серхио Каналес 16
57′ Хуан Мигель Хуанми 7
Хон Баутиста 26
26 Кепа Аррисабалага 79′
2 Энеко Боведа
4 Эмерик Ляпорт 50′
15 Иньиго Лекуэ
24 Микель Баленсиага 90′
27 Йерай Альварес
6 Микель Сан-Хосе 68′
22 Эскудеро Рауль Гарсия
7 Беньят Эчеварриа 74′ 73′
8 Андер Итурраспе
10 Гоньи Икер Муниаин 60′ 39′
20 Ариц Адурис
11 Иньяки Уильямс 88′
18 Оскар Де Маркос
Статистика
3 Желтые карточки 6
0 Красные карточки 0
16 Удары (всего) 9
4 Удары в створ 5
8 Угловые 3
15 Фолы 22
4 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Хосе Мария Санчес Мартинес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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