«Реал Сосьедад» проиграл «Атлетику» в матче чемпионата Испании по футболу
МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт.«Реал Сосьедад» на своем поле потерпел поражение от «Атлетика» из Бильбао в «дерби басков» в рамках 27-го тура чемпионата Испании по футболу.
Встреча, прошедшая в воскресенье в Сан-Себастьяне, завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. У победителей отличились Рауль Гарсия с пенальти (28-я минута) и Иньяки Уильямс (56).
Проиграв «Атлетику», «Реал Сосьедад» упустил возможность сократить разрыв от идущего на четвертом месте в испанской примере мадридского «Атлетико». Занимающий пятую строчку клуб из Сан-Себастьяна (48 очков) и «матрасников» по-прежнему разделяют 4 балла.
«Атлетик», в свою очередь, набрал 44 очка и идет на седьмой строчке, отставая от занимающего шестое место «Вильярреала» на один балл.