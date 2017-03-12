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12 марта 2017, 16:08 | Футбол: Зарубежный | «Прессбол»

Кубок Беларуси. «Шахтер» в первом матче ¼ финала на выезде разгромил «Локомотив»

В первом матче ¼ финала Кубка Беларуси солигорский «Шахтер» на выезде разгромил гомельский «Локомотив» (Д2) — 3:0.

В первом матче ¼ финала Кубка <span class=error>Беларуси</span> <span class=error>солигорский</span> Шахтер на выезде разгромил гомельский Локомотив (Д2) — 3:0. Увеличить
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ЛОКОМОТИВ (Д2) — ШАХТЕР — 0:3
Гомель. 12 марта. Стадион СДЮШОР-8. 14.00.
Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).
ЛОКОМОТИВ: Силивончик — Кравченко, Марков, Кудаш (к), Любаев (Хмелев, 91+) — Сидоренко (Свириденко, 89), Вашкель, Архипцев, Козловский (М. Дашук, 72), Лавренчук — Клещенок.
Запасные: Якута, Савицкий, Жила, Голенко.
ШАХТЕР: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (к), Позняк (Багарич, 46) — Бурко, Алексиевич, Олехнович, Шибун (Лаптев, 46) — Хижниченко (Сойри, 72), Януш.
Запасные: Садовский, Црепулья, Селява, Ковалев.
ГОЛЫ: 0:1 — Лаптев (62, пас — Олехнович, со штрафного). 0:2 — Алексиевич (82, пас — Багарич). 0:3 — Лаптев (86, пас — Олехнович).
На 79-й минуте Олехнович не реализовал пенальти за фол против Сойри.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дашук (73), Силивончик (78); Януш (46+).
УДАЛЕНИЕ: Дашук (83, повторное предупреждение).

Шахтер С
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