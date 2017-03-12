Кубок Беларуси. «Шахтер» в первом матче ¼ финала на выезде разгромил «Локомотив»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

ЛОКОМОТИВ (Д2) — ШАХТЕР — 0:3

Гомель. 12 марта. Стадион СДЮШОР-8. 14.00.

Судьи — В. Шимусик, А. Войтешонок, А. Ковалев (все — Осиповичи).

ЛОКОМОТИВ: Силивончик — Кравченко, Марков, Кудаш (к), Любаев (Хмелев, 91+) — Сидоренко (Свириденко, 89), Вашкель, Архипцев, Козловский (М. Дашук, 72), Лавренчук — Клещенок.

Запасные: Якута, Савицкий, Жила, Голенко.

ШАХТЕР: Бушма — Матвейчик, Янушкевич, Рыбак (к), Позняк (Багарич, 46) — Бурко, Алексиевич, Олехнович, Шибун (Лаптев, 46) — Хижниченко (Сойри, 72), Януш.

Запасные: Садовский, Црепулья, Селява, Ковалев.

ГОЛЫ: 0:1 — Лаптев (62, пас — Олехнович, со штрафного). 0:2 — Алексиевич (82, пас — Багарич). 0:3 — Лаптев (86, пас — Олехнович).

На 79-й минуте Олехнович не реализовал пенальти за фол против Сойри.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ: Дашук (73), Силивончик (78); Януш (46+).

УДАЛЕНИЕ: Дашук (83, повторное предупреждение).