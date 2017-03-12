«Кайсар» возглавил турнирную таблицу казахстанской премьер-лиги после второго тура

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Из шести игр четыре закончились с ничейным результатом: это «Тобол» — «Актобе» (0:0), «Ордабасы» — «Атырау» (1:1), «Иртыш» — «Астана» (1:1) и «Кайрат» — «Окжетпес» (2:2). Победы одержали всего два клуба: «Кайсар» дома обыграл «Тараз» (2:1), а «Акжайык» был сильнее «Шахтера» (3:1).

После двух туров единственным клубом, который пока не терял очки, остался «Кайсар». Новичок КПЛ с шестью очками единолично возглавляет таблицу, опережая «Ордабасы», «Тобол», «Кайрат» и «Иртыш», в активе которых по четыре балла.

Стоит отметить, что за два тура все клубы КПЛ набрали как минимум одно очко. однако только копилка «Атырау» не пополнилась баллом, так как клуб по решени ФИФА наказан снятием девяти очков.