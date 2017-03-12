«Кайрат» в меньшинстве на последних секундах упустил победу над «Окжетпесом»

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Игра проходила в Алматы сегодня, 12 марта, и завершилась со счетом 2:2.

Первым в матче отличился «Окжетпес». На 15-й минуте кокшетаусцев вперед вывел российский форвард Александр Козлов. Хозяева смогли довольно быстро отыграться — на 34-й минуте ворота поразил сербский защитник «Кайрата» Жарко Маркович.

Во втором тайме «Кайрат» был вынужден играть в меньшинстве. На 52-й минуте защитник Елдос Ахметов грубо сыграл в центре поля и получил вторую желтую карточку.

Несмотря на удаление Ахметова, «Кайрат» смог забить второй мяч — его автором на 81-й минуте стал российский хавбек Андрей Аршавин. Удержать же победу алматинцы не смогли. В компенсированное время был назначен пенальти, который точно реализовал защитник «Окжетпеса» Виталий Волков.

Прошедший матч для «Кайрата» запомнится и дебютом защитника Акоша Элека — игрок сборной Венгрии на исходе часа игры заменил капитана Бауыржана Исламхана.

В активе «Кайрата» после двух туров четыре очка, а «Окжетпес» набрал первый балл в сезоне.