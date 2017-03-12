Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29048257/
12 марта 2017, 15:56 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Кайрат» в меньшинстве на последних секундах упустил победу над «Окжетпесом»

Футболисты «Кайрата» сыграли вничью с кокшетауским «Окжетпесом» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Алматинцы потеряли первые очки в КПЛ. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Игра проходила в Алматы сегодня, 12 марта, и завершилась со счетом 2:2.

Первым в матче отличился «Окжетпес». На 15-й минуте кокшетаусцев вперед вывел российский форвард Александр Козлов. Хозяева смогли довольно быстро отыграться — на 34-й минуте ворота поразил сербский защитник «Кайрата» Жарко Маркович.

Во втором тайме «Кайрат» был вынужден играть в меньшинстве. На 52-й минуте защитник Елдос Ахметов грубо сыграл в центре поля и получил вторую желтую карточку.

Несмотря на удаление Ахметова, «Кайрат» смог забить второй мяч — его автором на 81-й минуте стал российский хавбек Андрей Аршавин. Удержать же победу алматинцы не смогли. В компенсированное время был назначен пенальти, который точно реализовал защитник «Окжетпеса» Виталий Волков.

Прошедший матч для «Кайрата» запомнится и дебютом защитника Акоша Элека — игрок сборной Венгрии на исходе часа игры заменил капитана Бауыржана Исламхана.

В активе «Кайрата» после двух туров четыре очка, а «Окжетпес» набрал первый балл в сезоне.

Кайрат
Новости Матчи Состав Статистика
Окжетпес
Новости Матчи Состав
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
12 марта

С "Окжетпесом" была сложнейшая игра. Нам немного не хватило удачи - Аршавин

"Кайрат" купит за миллион евро полузащитника из чемпионата России - СМИ

"Кайсар" возглавил турнирную таблицу казахстанской премьер-лиги после второго тура