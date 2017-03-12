Веселье только начинается

Премьер-Лига

2-й тур, 12 марта



«Тобол» — «Актобе» 0:0.

После разгромной победы в прошлом туре от костанайцев ожидали три очка и в противостоянии с «Актобе», тем более соперник принципиальный, но не получилось. Гости уже слишком хорошо настроили обороны, выстроив большую стену, которую пройти хозяева не сумели, впрочем и актобинцы забить не смогли. В целом ничья является закономерным итогом данной встречи, команд, боровшихся на каждом участке поля.



«Кайсар» — «Тараз» 2:1 (0:1)

Голы: Мухаметшин 15 (0:1), Аржанов 35 (1:1), Нтибазонкиза 71 (2:1)

Удаление: Горбанец 80



Ожидаемо все прошло в Кызылорде, хозяева, хоть и с трудом свое взяли, чего могло и не произойти. Есть некоторые проблемы в нападении у «волков», они видны каждому. Быстрый гол Руслана Мухаметшина осложнил жизнь хозяевам, однако Владимир Аржанов восстановил равновесие еще до завершения первой половины, а чудо-гол Саиди Нтибазонкизы помог хозяевам покинуть поле с высоко поднятыми головами.



«Иртыш» — «Астана» 1:1 (0:1)

Голы: Мужиков 14 (0:1), Ткачук 30 (1:1)



Боевое противостояние болгарских тренеров в Павлодаре по традиции завершилось вничью, хотя гости первыми открыли счет, дальний удар удался Серикжану Мужикову, после углового Евгений Ткачук вколотил ответный мяч в сетку ворот Александра Мокина, а больше ничего и не было. Результат не ахти, какой для обоих коллективов, но и лучше уж, чем вобще ничего. Первое очко чемпиона добыто, дальше — больше.



«Ордабасы» — «Атырау» 1:1 (0:0)

Голы: Общивац 0:1 (0:0), Толебек 90+2 (1:1)



Довольно неожиданно все получилось во встрече шымкентского «Ордабасы» и «Атырау». Возможно, хозяева слишком много сил потратили на чемпиона, или же что-то другое, но смотрелись они явно слабее той команды, что разгромила «Астану». И хорошо еще, что не уступили, а то к этому все и шло, после гола Юре Общиваца, казалось, не избежать хозяевам поражения, только с этим был не согласен Мардан Толебек. 1:1 — недовольны все.



«Акжайык» — «Шахтер» 3:1 (1:0)

Голы: Рубио 2 (1:0), Азука с пенальти 7 (2:0), Габышев 69 (2:1), Азука 71 (3:1)



Порадовал своих поклонников уральский «Акжайык», фактически без шансов переигравший карагандинский «Шахтер». Этому помогли два быстрых гола, один из которых был забит с пенальти. После перерыва Михаил Габышев вернул свою команду в игру, но это было ненадолго, Изу Азука оформил дубль и поставил крест на надеждах «горняков». Вполне заслуженная победа «Акжайыка», больше собственно и добавить нечего.



«Кайрат» — «Окжетпес» 2:2 (1:1)

Голы: Козлов 19 (0:1), Маркович 34 (1:1), Аршавин 82 (2:1), Волков с пенальти 90+6 (2:2)

Удаление: Ахметов 53.



Самым захватывающим в туре стал матч в Алматы, что мало кто ожидал. В составе «синегорцев» есть конкретные проблемы, но это не мешает им показывать качественный футбол. Гол Александра Козлова явно не входил в планы хозяев поля, отыграться они сумели после удара Жарко Марковича, дальше долгое время штурмовали соперника, сдерживать все помогала прекрасная игра Саши Стаменковича, однако, и она не спасла, когда ударил Андрей Аршавин, итог в компенсированное время с пенальти подвел Виталий Волков. Захватывающий поединок.