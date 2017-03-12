«Кайрат» — «Окжетпес» 2:2 (1:1)

Голы: Козлов 19 (0:1), Маркович 34 (1:1), Аршавин 82 (2:1), Волков с пенальти 90+6 (2:2)

Удаление: Ахметов 53.



Во втором туре чемпионата Казахстана алматинский «Кайрат» встречался с кокшетауским «Окжетпесом».



Встреча на «Центральном» обещала быть интересной, так как между командами в прошлом сезоне было забито 17 голов, из которых 15 забили футболисты из Алматы.



Матч начался относительно спокойно: лишь только на 12 минуте Ахметов с фланга бил по воротам, но мяч пришелся очень высоко и мимо ворот. В следующей атаке, кокшетаусцы реализовали свой первый момент в матче — Александр Козлов вывел вперед гостей — 1:0.



Дело времени был мяч в ворота «Окжетпеса». На 34 минуте первой половины игры, Жарко Маркоич после навесной передачи от Исаэля, перенаправил мяч в ворота — 1:1. К концовке встречи команды активизировались, сначала вновь Маркович вынес головой из штрафной мяч после подачи гостей, а затем на 42 минуте Исаэль убегал в контратаку. Задумывал бразилец отдать на Гоу, но того уже закрыли и передача не дошла до нападающего.



На последней минуте первого тайма Куат бил сильно, Стаменкович отбил и убежали в ответную атаку гости. Ахметов на фланге сфолил, разыграл штрафной «Окжетпес» умно, но Плотников все контролировал. 1:1 — ушли на перерыв команды.



Во второй половине игры Аршавин на поле заменил Жукова. С первых минут второго тайма обострилась игра, Аршавин имел момент забить, но выручил голкипер гостей.



На 53 минуте игры, второе предупреждение получил Ахметов и тем самым покинул поле — вдесятером остались мы. В следующем моменте Исламхан получил желтую карточку и вынужден был заменять капитана Цхададзе. На 60 минуте дебютировал Элэк, заменил он Бауыржана.



После 70 минуты, несмотря на удаление в составе «Кайрата», алматинцы побежали вперед — накал страстей рос и после углового от Исаэля, мяч метался в штрафной «Окжетпеса», угодил в перекладину, но к голу не привел.



На 78 минуте автора гола кокшетаусцев Козлов ушел, Генков на его место вышел. За 7 минут до конца основного времени, Аршавин выводит вперед «Кайрат» — 2:1, вдесятером отличаются черно-желтые.



Аршавин выводит вперед «Кайрат» — 2:1, вдесятером отличаются черно-желтые. В добавленное время пенальти в ворота Плотникова поставил Волков, Плотников не сумел отбить.



Таким образом, благодаря голам Марковича и Аршавина, «Кайрат» сумел в меньшинстве переломить ход встречи, но пенальти гостей сравнил счет — 2:2.