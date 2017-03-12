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12 марта 2017, 15:11 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Акжайык» победил «Шахтер» во втором туре КПЛ

Футболисты «Акжайыка» победили карагандинский «Шахтер» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Футболисты Акжайыка победили карагандинский Шахтер в домашнем матче второго тура казахстанской <nobr>премьер-лиги</nobr> передает корреспондент Vesti.kz. Увеличить
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Игра проходила в Уральске сегодня, 12 марта, и завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев.

Счет в матче был открыт на второй минуте, а автором гола стал чилийский форвард «Акжайыка» Рубио Костнер. На седьмой минуте его нигерийский партнер по атаке Изу Азука увеличил преимущество хозяев.

Во втором тайме команды обменялись голами. На 69-й минуте у «Шахтера» забил защитник Михаил Габышев, на что «Акжайык» ответил на 71-й мячом Изу Азуки, оформившего дубль.

Для «Акжайыка» эта победа стала первой в сезоне — в активе уральцев теперь три очка. А «Шахтер», у которого имелся один балл, потерпел первое поражение.

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