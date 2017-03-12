«Шанхай Шеньхуа» применил санкции к игроку, который умышленно сфолил на Витселе

Цинь Шэн специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, выступающему за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».



Как сообщает South China Morning Post, хавбек был оштрафован на € 40 тыс. и будет тренироваться с резервной командой.