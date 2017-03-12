Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29048058/
12 марта 2017, 14:57 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Шанхай Шеньхуа» применил санкции к игроку, который умышленно сфолил на Витселе

«Шанхай Шеньхуа» применил санкции к полузащитнику Цинь Шэну, который получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча второго тура китайской Суперлиги с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1).

Цинь Шэн специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, выступающему за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».

Как сообщает South China Morning Post, хавбек был оштрафован на € 40 тыс. и будет тренироваться с резервной командой.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
21 февраля

Самедов: "Спартаковский футбол ушёл, потому что..."

Дразнивший соперника боец ММА оказался в курьёзном нокауте

125-килограммовый вратарь «Саттон Юнайтед» съел пирог в ходе игры с «Арсеналом»