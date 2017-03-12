«Шанхай Шеньхуа» применил санкции к игроку, который умышленно сфолил на Витселе
«Шанхай Шеньхуа» применил санкции к полузащитнику Цинь Шэну, который получил прямую красную карточку на 24-й минуте матча второго тура китайской Суперлиги с «Тяньцзинь Цюаньцзянь» (1:1).
Цинь Шэн специально наступил на ногу бывшему полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю, выступающему за «Тяньцзинь Цюаньцзянь».
Как сообщает South China Morning Post, хавбек был оштрафован на € 40 тыс. и будет тренироваться с резервной командой.
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