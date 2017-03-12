Непутевый чемпион

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«Иртыш» — «Астана» 1:1

Голы: 0:1 — 14' Мужиков, 1:1 — 31' — Ткачук.

«Иртыш»: Лория, Кислицын, Ткачук, Воротников, Двали, Живкович, Гетериев, Родриго, Дарабаев, Фонсека, Фофана



«Астана»: Мокин, Логвиненко, Аничич, Постников, Шомко, Мужиков, Маевский, Шитов, Лулаку, Кабананга, Твумаси.

После неожиданного разгромного поражения от «Ордабасы» в матче первого тура, столичный клуб должен был реабилитироваться перед своими болельщиками — такой слабой игры в исполнении «Астаны» не было давно. Матч с крепким «Иртышом» мог стать хорошей возможностью исправить положение. Однако выезд в Павлодар едва не обернулся вторым поражением подряд для подопечных Стоилова.

С первых минут матча Фонсека принялся в одиночку прессинговать оборону именитого соперника, раз за разом беспокоя стража ворот. Стоит отметить, что сегодня ворота защищал Александр Мокин, а не капитан команды Ненад Эрич. Перед началом сезона главный тренер астанчан предупредил, что в этом сезона смена вратарей будет частой, и как можно заметить, это действительно происходит.

«Иртыш» бодро бил по воротам вплоть до 14-ой минуты. В одной из редких на тот момент атак «Астаны» к мячу приложился Серикжан Мужиков, сильно пробивший со средней дистанции. Удар получился на загляденье — прямо в «девятку» ворот Лории.

До конца тайма инициативой по большей части владели хозяева, что вылилось в частые нарушение со стороны игроков «Астаны». Несколько стандартов не привели к чему-либо серьезному, зато угловой, заработанный на 31-ой минуте встречи, оказался результативным — Ткачук сумел замкнуть подачу прямо перед Мокиным.

Второй тайм прошел более ровно. Обе команды опасно атаковали, однако нападающим не везло. В составе гостей выделялся Аздрен Лулаку, но нельзя сказать, что его старания серьезно напрягали редуты «Иртыша». В игре «Астаны» отсутствовал креатив, и все атаки были предсказуемыми и прямолинейными. Подобная игра явно не тянет на чемпионскую, и теперь у фанатов есть вопросы не только по игре, но и по трансферной политике клуба.

«Иртыш» в свою очередь показал себя очень хорошо — команду вновь разобрали на части, но на ней это никак не сказалось. Скоростные, красочные комбинации мы могли видеть в исполнении павлодарцев на протяжении двух туров, и остается надеяться, что они не остановятся на достигнутом.