Герой футбольного дня. Олег Дулуб

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Рано петь «Карпатам» и их тренеру дифирамбы, но отметить положительную тенденцию в результатах и ​​игре львовян нужно. Особенно учитывая контраст, который наблюдается между двумя последними матчами и рядом предыдущих игр. «Карпаты» не просто переиграли «Александрию» и «Волынь», а переиграли их со вкусом, с огоньком в глазах и с быстрыми ногами. Даст Бог, кризис в львовском клубе наконец-то закончится и «Карпаты» снова станут самобытными. Потому как самобытности участникам украинского чемпионата крайне не хватает.

Олегу Дулубу грех жаловаться на состав своей команды. Усилившись зимой, в частности, Боровиком, Голодюком, Дитятьевым, Гладким и Матвиенко, «Карпаты» по подбору кадров резко выделились среди аутсайдеров. Оставалось (точнее, остается, ибо задача — в процессе решения) всю эту «братию» подвести к общему знаменателю и найти оптимальную модель игры.

Тактика с тремя центральными защитниками для «Карпат» Олега Дулуба — не нова. Ее тренер широко применял в конце 2016-го календарного года. Но новый год львовяне начали в более традиционной формации с четырьмя защитниками и насыщенной полузащитой. На роль центрального нападающего Олег Дулуб выдвинул Гуцуляка, Ксенз занял позицию на фланге полузащиты. По игре «Карпаты» тогда не провалились, но слишком много «Черноморцу» позволили в атаке. В итоге, однажды не выручил даже Боровик, который провел качественный матч. «Карпаты» проиграли, после чего вернулись к тактике с тремя центральными защитниками.

Важно для «Карпат» то, что результат в двух последних поединках львовяне добыли не на максимуме своих возможностей. Потенциал для роста ощущается. Тем более, «Карпаты» не используют иностранных новичков, которым мешает языковой барьер. Устранение проблемы с взаимопониманием — и львовяне получат дополнительные опции построения состава. Стоит отметить и тренерскую работу на психологию. На примере, в частности, Филимонова, для которого в Одессе редко какой матч завершался с отсутствием дисциплинарных проблем. А в «Карпатах» Евгения словно святой водой окропили.

Что ж, после двух подряд побед «Карпаты» поднялись на десятую позицию. Львовянам важно не вылететь, за время до начала нового первенства обрасти мышцами и в сезоне 2017/18 попробовать закрепить за собой место в верхней части турнирной таблицы. Город заслуживает видную команду. Город заслуживает качественного футбола.

Фото — ФК «Карпаты».