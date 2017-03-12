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12 марта 2017, 14:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Ордабасы» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Атырау»

Футболисты «Ордабасы» сыграли вничью с «Атырау» в матче второго тура казахстансой премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Игра проходила в Шымкенте. Увеличить
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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.

На 89-й минуте хорватский защитник Юре Обшивач вывел «Атырау» вперед, но на пятой компенсированной минуте «Ордабасы» ушел от поражения.

После двух туров в активе «Ордабасы» четыре очка, а «Атырау» набрал первый балл в чемпионате.

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