«Ордабасы» на последних секундах ушел от поражения в матче с «Атырау»
Футболисты «Ордабасы» сыграли вничью с «Атырау» в матче второго тура казахстансой
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Шымкенте и завершилась со счетом 1:1.
На 89-й минуте хорватский защитник Юре Обшивач вывел «Атырау» вперед, но на пятой компенсированной минуте «Ордабасы» ушел от поражения.
После двух туров в активе «Ордабасы» четыре очка, а «Атырау» набрал первый балл в чемпионате.
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