«Астана» не удержала победу в матче с «Иртышом» во втором туре КПЛ
Футболисты «Иртыша» сыграли вничью с «Астаной» в домашнем матче второго тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.
Оба гола были забиты в первом тайме. На 14-й минуте полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков открыл счет дальним ударом, на что «Иртыш» ответил мячом украинского защитника Евгения Ткачука после углового на исходе получаса игра.
После двух туров в активе «Иртыша» четыре очка, а «Астана» набрала первый балл в новом чемпионате.
В другом матче второго тура КПЛ «Тобол» сыграл вничью с «Актобе» (0:0).
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