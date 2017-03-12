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12 марта 2017, 14:16 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Астана» не удержала победу в матче с «Иртышом» во втором туре КПЛ

Футболисты «Иртыша» сыграли вничью с «Астаной» в домашнем матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Павлодаре и завершилась со счетом 1:1.

Оба гола были забиты в первом тайме. На 14-й минуте полузащитник «Астаны» Серикжан Мужиков открыл счет дальним ударом, на что «Иртыш» ответил мячом украинского защитника Евгения Ткачука после углового на исходе получаса игра.

После двух туров в активе «Иртыша» четыре очка, а «Астана» набрала первый балл в новом чемпионате.

В другом матче второго тура КПЛ «Тобол» сыграл вничью с «Актобе» (0:0).

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