Защитник «Атлетико» Савич получил перелом носа и будет играть в защитной маске
МОСКВА, 12 мар —
Р-Спорт. Защитнику «Атлетико» черногорцу Стефану Савичу сломали нос в матче чемпионата Испании с «Гранадой», в ближайшее время он будет тренироваться и играть в защитной маске, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Мадрида.
«Атлетико» в субботу в 27-м туре Примеры в гостях победил «Гранаду» со счетом 1:0. Савич получил травму на последних минутах игры.
В нынешнем сезоне Савич сыграл 34 матча за «Атлетико».
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