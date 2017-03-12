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12 марта 2017, 14:14 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Защитник «Атлетико» Савич получил перелом носа и будет играть в защитной маске

МОСКВА, 12 мар — Р-Спорт. Защитнику «Атлетико» черногорцу Стефану Савичу сломали нос в матче чемпионата Испании с «Гранадой», в ближайшее время он будет тренироваться и играть в защитной маске, сообщается на официальном сайте футбольного клуба из Мадрида.

«Атлетико» в субботу в 27-м туре Примеры в гостях победил «Гранаду» со счетом 1:0. Савич получил травму на последних минутах игры.

В нынешнем сезоне Савич сыграл 34 матча за «Атлетико».

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