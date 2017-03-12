Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29047711/
12 марта 2017, 14:01 | Футбол: Зарубежный | PROСПОРТ - Казахстан

Боевые нули

В матче второго тура чемпионата Казахстана по футболу хозяева не смогли одержать вторую победу к ряду.

Тобол и <span class=error>Актобе</span> не смогли выявить сильнейшего в матче второго тура. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

«Тобол» — «Актобе» 0:0

«Актобе»: Отарбаев, Кассиано, Жуниньо, Папа, Мамучи, Айтбаев, Аслан, Даутов, Зенькович, Шестаков, Шурыгин.

«Тобол»: Непогодов, Деспотович, Кассай, Савич, Шимкович, Дмитренко, Мирошниченко, Мухутдинов, Сартаков, Щеткин, Тагыберген.

После яркой победы над «Атырау» в прошлом туре, костанайцы собирались закрепить свой успех в домашнем поединке с «Актобе». Гости в свою очередь приехали на «Затоболец» показывать тот же футбол, что и в Алматы — оборонительный, силовой. С первых минут матча инициативу к рукам прибрал «Тобол». В атаке активно комбинировала атакующая линия с тремя нападающими, и хозяева много времени проводили с мячом, редко отдавая его оппонентам.

Актюбинцы, в те редкие моменты матча, когда они отбирали мяч, сразу же пытались бить по воротам Непогодова. Несколько раз получалось неплохо, однако в основном, удары не несли в себе серьезной угрозы. В попытках не дать «Тоболу» забить, игрок в красной форме совершали много тактических фолов в середине поля. Это помогало сбить темп игры, растягивая время.

В первом тайме было несколько спорных судейских решений. Главный арбитр матча Денис Тевяшов на 25-ой минуте матча зафиксировал оффсайд у Щеткина после разрезающего паса Деспотовича. Учитывая, что нападающий располагался правильно, решение было принято не верно, а ведь это был выход на рандеву с голкипером.

Во втором тайме игра прошла практически без голевых моментов — «Тобол» также перешел на силовую борьбу. «Актобе» рассчитывал на стандартные положения и контратаки, в то время как хозяева растягивали оборону. Ни то, ни другое не сработало, и нулевая ничья вполне закономерный результат для такого матча.

Также стоит отметить и болельщиков «Актобе», которые расположились прямо за рекламной оградой во время матча. Поддерживали они команду настолько яростно, что перепели местных фанатов, однако, команде это не помогло.

Тобол Кс
Новости Матчи Состав
Актобе
Новости Матчи Состав Статистика
Все спортивные новости Казахстана
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Еще 7 новостей  Все новости
16 November

Елхан Аманкулов: «Тайский бокс один из претендентов включения в большую олимпийскую семью»

Фроч: «Сейчас я бы избил Головкина, потому что я больше него»

Калоян Петков: «БИИК очень популярен в Париже»