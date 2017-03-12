Боевые нули

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«Тобол» — «Актобе» 0:0

«Актобе»: Отарбаев, Кассиано, Жуниньо, Папа, Мамучи, Айтбаев, Аслан, Даутов, Зенькович, Шестаков, Шурыгин.

«Тобол»: Непогодов, Деспотович, Кассай, Савич, Шимкович, Дмитренко, Мирошниченко, Мухутдинов, Сартаков, Щеткин, Тагыберген.

После яркой победы над «Атырау» в прошлом туре, костанайцы собирались закрепить свой успех в домашнем поединке с «Актобе». Гости в свою очередь приехали на «Затоболец» показывать тот же футбол, что и в Алматы — оборонительный, силовой. С первых минут матча инициативу к рукам прибрал «Тобол». В атаке активно комбинировала атакующая линия с тремя нападающими, и хозяева много времени проводили с мячом, редко отдавая его оппонентам.

Актюбинцы, в те редкие моменты матча, когда они отбирали мяч, сразу же пытались бить по воротам Непогодова. Несколько раз получалось неплохо, однако в основном, удары не несли в себе серьезной угрозы. В попытках не дать «Тоболу» забить, игрок в красной форме совершали много тактических фолов в середине поля. Это помогало сбить темп игры, растягивая время.

В первом тайме было несколько спорных судейских решений. Главный арбитр матча Денис Тевяшов на 25-ой минуте матча зафиксировал оффсайд у Щеткина после разрезающего паса Деспотовича. Учитывая, что нападающий располагался правильно, решение было принято не верно, а ведь это был выход на рандеву с голкипером.

Во втором тайме игра прошла практически без голевых моментов — «Тобол» также перешел на силовую борьбу. «Актобе» рассчитывал на стандартные положения и контратаки, в то время как хозяева растягивали оборону. Ни то, ни другое не сработало, и нулевая ничья вполне закономерный результат для такого матча.

Также стоит отметить и болельщиков «Актобе», которые расположились прямо за рекламной оградой во время матча. Поддерживали они команду настолько яростно, что перепели местных фанатов, однако, команде это не помогло.