50-летний японский футболист Миура принёс своей команде победу

Форвард в матче второго по силе дивизиона страны поразил ворота «Кусацу» и принёс своей команде победу (1:0).



Миура, которому 26 февраля исполнилось 50 лет, является самым возрастным футболистом в мире. Он начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».