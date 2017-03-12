50-летний японский футболист Миура принёс своей команде победу
Нападающий «Иокогамы» Кацуйоси Миура забил гол в возрасте 50 лет и 14 дней.
Форвард в матче второго по силе дивизиона страны поразил ворота «Кусацу» и принёс своей команде победу (1:0).
Миура, которому 26 февраля исполнилось 50 лет, является самым возрастным футболистом в мире. Он начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».
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