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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29047522/
12 марта 2017, 13:22 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

50-летний японский футболист Миура принёс своей команде победу

Нападающий «Иокогамы» Кацуйоси Миура забил гол в возрасте 50 лет и 14 дней.

Форвард в матче второго по силе дивизиона страны поразил ворота «Кусацу» и принёс своей команде победу (1:0).

Миура, которому 26 февраля исполнилось 50 лет, является самым возрастным футболистом в мире. Он начинал свою карьеру в бразильском «Сантосе», дебютировав на профессиональном уровне в 1986 году. В Европе футболист выступал за «Дженоа» и загребское «Динамо».
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