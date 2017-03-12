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12 марта 2017, 13:18 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

«Тобол» сыграл вничью с «Актобе» во втором туре КПЛ

Футболисты «Тобола» сыграли вничью с «Актобе» в матче второго тура казахстанской премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.

Костанайцы набрали четвертое очко в новом сезоне. Увеличить
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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:0.

Игра прошла без особых моментов и запомнилась больше борьбой — футболисты обеих команд получили шесть желтых карточек.

Таким образом, «Тобол» набрал четвертое очко и возглавил турнирную таблицу, пока его конкуренты не сыграли свои матчи во втором туре. А вот для «Актобе» это очко стало первым в новом сезоне.

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