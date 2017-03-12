«Тобол» сыграл вничью с «Актобе» во втором туре КПЛ
Футболисты «Тобола» сыграли вничью с «Актобе» в матче второго тура казахстанской
премьер-лиги, передает корреспондент Vesti.kz.
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Игра проходила сегодня, 12 марта, в Затобольске и завершилась со счетом 0:0.
Игра прошла без особых моментов и запомнилась больше борьбой — футболисты обеих команд получили шесть желтых карточек.
Таким образом, «Тобол» набрал четвертое очко и возглавил турнирную таблицу, пока его конкуренты не сыграли свои матчи во втором туре. А вот для «Актобе» это очко стало первым в новом сезоне.
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