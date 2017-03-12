Вторая часть сезона для «Динамо» и «Зирки» началась в соответствии с их положением в турнирной таблице. Киевляне хоть и с трудом, но добыли в двух официальных матчах 2017-го года две победы, а кропивничане разжились пока только одним очком в матче с «Днепром», но с разгромным счетом уступив в прошлом туре «Стали».

Однако, несмотря на разницу в классе у «Зирки» есть шансы отстоять приемлемый результат во встрече с действующим чемпионом, в 20-м туре УПЛ «Олимпик» показал, как необходимо противостоять «Динамо» и команда Монарева наверняка возьмет на заметку игру «олимпийцев». Проблем как и ранее хватает у команды Реброва, оставляет желать лучшего форма лидеров «бело-синих», тренеры не могут определиться с основой, и продолжают экспериментировать со стартовым составом. А также, как правило, «Динамо» с трудом взламывает оборону соперников, которые внимательно действуют в своей штрафной и ставят так называемый «автобус у ворот». И есть все основания предполагать, что «Зирка» в 21-м туре будет думать в первую очередь про надежную и собранную игру в защите.

Украинская Премьер-лига-2016/2017. 21-й тур



12 марта. Кропивницкий. Стадион «Зирка».

«Зирка» Кропивницкий 14:00 «Динамо» Киев.

Первый матч 0:2.

Главный арбитр — Ярослав Козик (Мукачево).

Ассистенты — Виктор Матяш (Донецк) и Максим Чертоляс (Херсон).

Четвертый арбитр — Анатолий Жабченко (Хмельницкий).

Наблюдатель арбитража — Виталий Годулян (Одесса).

Офицер безопасности ФФУ — Николай Железный (Сумы).

Директор матча ФФУ — Михаил Калита (Николаев).

Победа Зирки 19,0 ничья 8,5 победа Динамо 1,20.

Погода: +11, переменная облачность, без осадков.

Телетрансляция — телеканал «Футбол 1».

Цифры и факты.

В чемпионате Украины 2016/17 «Динамо» в гостях играет лучше, чем дома, еще ни разу не проиграв на полях соперников, и всего 4 ничьи у киевлян в десяти гостевых встречах. Всего один раз в своей истории «Зирка» обыгрывала «Динамо» — было это больше 20 лет назад в чемпионате Украины 1995/96. Между киевлянами и кропивничанами еще ни разу не было ничьи. Восемь раз в своей истории «бело-синие» с крупным счетом обыгрывали «зирковых». У «Динамо» в Премьер-лиге забитых голов больше чем в два раза, чем у «Зирки» — 41 против 18. Набранных очков у киевлян также больше чем в два раза — 43 против 19. Кропивничане забивают хоть и не много голов, но редко уходят с поля, хоть раз не распечатав ворота своих соперников — на своем поле всего в трех играх не забивала «Зирка».

Едем в Кропивницкий только за победой, но при этом хочется показать и зрелищный футбол, который бы понравился болельщикам.

В десятом туре УПЛ на своем поле «Динамо» обыграло «Зирку» со счетом 2:0, в каждом из таймов по голу забили хозяева. Сначала точным ударом отличился Сергей Сидорчук, а после перерыва и Виктор Циганков отметился голом.

«Зирка» — «Динамо».

Всего: 17 матчей, одна победа «Зирки», 0 ничьих, 16 побед «Динамо»,

разница мячей 9- 52.

В чемпионате Украины: 13 матчей (+1 =0 -12, голы 7 — 41).

05.06.1996. 26-й тур чемпионата Украины

«Зирка-НИБАС» — «Динамо» — 2:1.

30.05.1997. 28-й тур чемпионата Украины

«Динамо» — «Зирка-НИБАС» — 6:1.

06.08.1998. 6-й тур чемпионата Украины

«Зирка» — «Динамо» — 0:5.

Расклады.

Игроки «Зирки» говорили об особой мотивации перед матчем с «Динамо». На киевлян нет необходимости настраиваться по-особенному, все и так понимают, что значит обыграть 15-ти кратного чемпиона Украины. К тому же кропивничанам гарантирована максимальная поддержка от болельщиков, если фаны не придут на такой матч, тогда на какие игры они вообще могут ходить?

Стартовый состав от Романа Монарева можно ожидать боевым, но ориентированным на оборону. Паст сыграет в воротах, а в центре обороны можно будет увидеть Перейру и Фатеева, который заменит дисквалифицированного Кучеренко, на флангах будут располагаться Мадейрос и Полагенько. В середине поля сыграют Лупашко, Борха и Драченко, а в атаке будут действовать Бацула и Чичиков (на флангах), а также Ситало на острие.

«Динамо» с большой долей вероятности сыграет с «Зиркой» в два форварда, именно выход во втором тайме матча с «Олимпиком» Яремчука добавил активности в атаке киевлянам и с помощью Романа «бело-синие» взломали оборону дончан. К тому же Беседин и Яремчук хорошо сыгранные между собой футболисты, которые на молодежном уровне отлично взаимодействовали друг с другом.

В середине поля будут действовать Сидорчук и Гармаш, а на флангах атаки разгонять должны Ярмоленко и Гонсалес. В роли центрбеков выступят Вида и Пантич, слева сыграет Кадар, справа Морозюк, который также вышел на замену в игре с «Олимпиком» и добавил агрессивности киевлянам в атаке, а также надежности в обороне.