«Зирка» — «Динамо». Анонс матча
Выезд в Кропивницкий не гарантирует легкой жизни команде Реброва.
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Видимо, что-то случилось...
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Вторая часть сезона для «Динамо» и «Зирки» началась в соответствии с их положением в турнирной таблице. Киевляне хоть и с трудом, но добыли в двух официальных матчах 2017-го года две победы, а кропивничане разжились пока только одним очком в матче с «Днепром», но с разгромным счетом уступив в прошлом туре «Стали».
Однако, несмотря на разницу в классе у «Зирки» есть шансы отстоять приемлемый результат во встрече с действующим чемпионом, в 20-м туре УПЛ «Олимпик» показал, как необходимо противостоять «Динамо» и команда Монарева наверняка возьмет на заметку игру «олимпийцев». Проблем как и ранее хватает у команды Реброва, оставляет желать лучшего форма лидеров «бело-синих», тренеры не могут определиться с основой, и продолжают экспериментировать со стартовым составом. А также, как правило, «Динамо» с трудом взламывает оборону соперников, которые внимательно действуют в своей штрафной и ставят так называемый «автобус у ворот». И есть все основания предполагать, что «Зирка» в 21-м туре будет думать в первую очередь про надежную и собранную игру в защите.
Украинская Премьер-лига-2016/2017. 21-й тур
12 марта. Кропивницкий. Стадион «Зирка».
«Зирка» Кропивницкий 14:00 «Динамо» Киев.
Первый матч 0:2.
Главный арбитр — Ярослав Козик (Мукачево).
Ассистенты — Виктор Матяш (Донецк) и Максим Чертоляс (Херсон).
Четвертый арбитр — Анатолий Жабченко (Хмельницкий).
Наблюдатель арбитража — Виталий Годулян (Одесса).
Офицер безопасности ФФУ — Николай Железный (Сумы).
Директор матча ФФУ — Михаил Калита (Николаев).
Победа Зирки 19,0 ничья 8,5 победа Динамо 1,20.
Погода: +11, переменная облачность, без осадков.
Телетрансляция — телеканал «Футбол 1».
Цифры и факты.
В чемпионате Украины 2016/17 «Динамо» в гостях играет лучше, чем дома, еще ни разу не проиграв на полях соперников, и всего 4 ничьи у киевлян в десяти гостевых встречах. Всего один раз в своей истории «Зирка» обыгрывала «Динамо» — было это больше 20 лет назад в чемпионате Украины 1995/96. Между киевлянами и кропивничанами еще ни разу не было ничьи. Восемь раз в своей истории «бело-синие» с крупным счетом обыгрывали «зирковых». У «Динамо» в
Едем в Кропивницкий только за победой, но при этом хочется показать и зрелищный футбол, который бы понравился болельщикам.
В десятом туре УПЛ на своем поле «Динамо» обыграло «Зирку» со счетом 2:0, в каждом из таймов по голу забили хозяева. Сначала точным ударом отличился Сергей Сидорчук, а после перерыва и Виктор Циганков отметился голом.
«Зирка» — «Динамо».
Всего: 17 матчей, одна победа «Зирки», 0 ничьих, 16 побед «Динамо»,
разница мячей 9- 52.
В чемпионате Украины: 13 матчей (+1 =0 -12, голы 7 — 41).
05.06.1996. 26-й тур чемпионата Украины
«Зирка-НИБАС» — «Динамо» — 2:1.
30.05.1997. 28-й тур чемпионата Украины
«Динамо» — «Зирка-НИБАС» — 6:1.
06.08.1998. 6-й тур чемпионата Украины
«Зирка» — «Динамо» — 0:5.
Расклады.
Игроки «Зирки» говорили об особой мотивации перед матчем с «Динамо». На киевлян нет необходимости настраиваться
Стартовый состав от Романа Монарева можно ожидать боевым, но ориентированным на оборону. Паст сыграет в воротах, а в центре обороны можно будет увидеть Перейру и Фатеева, который заменит дисквалифицированного Кучеренко, на флангах будут располагаться Мадейрос и Полагенько. В середине поля сыграют Лупашко, Борха и Драченко, а в атаке будут действовать Бацула и Чичиков (на флангах), а также Ситало на острие.
«Динамо» с большой долей вероятности сыграет с «Зиркой» в два форварда, именно выход во втором тайме матча с «Олимпиком» Яремчука добавил активности в атаке киевлянам и с помощью Романа «бело-синие» взломали оборону дончан. К тому же Беседин и Яремчук хорошо сыгранные между собой футболисты, которые на молодежном уровне отлично взаимодействовали друг с другом.
В середине поля будут действовать Сидорчук и Гармаш, а на флангах атаки разгонять должны Ярмоленко и Гонсалес. В роли центрбеков выступят Вида и Пантич, слева сыграет Кадар, справа Морозюк, который также вышел на замену в игре с «Олимпиком» и добавил агрессивности киевлянам в атаке, а также надежности в обороне.
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