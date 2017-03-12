Складывается впечатление, что «Шахтеру» в последнее время стало скучно во внутреннем чемпионате. Победы команде Паулу Фонсеки даются со скрипом и, чувствуется, что запас у «горняков» есть, но они его не используют. Возможно, именно в этом и кроется главный шанс для «Зари» сегодня. Да, луганчане не досчитаются ряда ключевых исполнителей, но сейчас ситуация уже далеко не та, какой была еще несколько лет назад, когда Юрию Вернидубу было буквально некого ставить в старт. «Заря» эволюционирует. И одну из ступеней ее изменения — как команда может выглядеть, например, даже в следующем сезоне без арендованных у дончан игроков — мы увидим сегодня.

Лига Пари-Матч. Первый этап. 21 тур.

«Заря» (Луганск) — «Шахтер» (Донецк).

12 марта. Харьков. ОСК «Металлист». 19:30.

Главный арбитр: Александр Дердо (Черноморск).

Ассистенты: Семен Шлончак (Черкассы), Владимир Володин (Херсон).

ГДЕ СМОТРЕТЬ МАТЧ ЗАРЯ — ЧЕРНОМОРЕЦ.

Телетрансляция — канал «2+2».

Интернет-трансляция — UA-Футбол, ТСН. Проспорт.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ.

«Шахтер» уверенно лидирует в УПЛ с преимуществом от ближайшего преследователя, «Динамо», в тринадцать очков. «Заря» идет третьей с отставанием от киевлян в шесть баллов и опережая «Александрию» на пять; в прошлом туре обе команды одержали минимальные гостевые победы. Гол Виктора Коваленко позволил дончанам обыграть в Луцке «Волынь» (1:0), а «черно-белые коты» в Полтаве взяли верх над «Ворсклой» 2:1, в составе луганчан голами отметились Дмитрий Гречишкин и Владислав Калитвинцев; матч первого круга между соперниками состоялся в октябре на «Славутич Арене». «Горняки» тогда выступали в качестве хозяев поля и одержали победу 1:0 благодаря голу Факундо Феррейры; дончане забивали во всех матчах текущего внутреннего чемпионата. «Заря» в последний раз проводила безголевой поединок в УПЛ в начале ноября, когда расписала нулевую ничью с «Черноморцем»; в последний раз луганчанам удалось сыграть «на ноль» в матче с «Шахтером» в сентябре 2014 года. В пяти последующих играх «горняки» стабильно забивали хотя бы гол «Заре». Сами же «коты» в двух крайних поединках против «горняков» голами не отличались; команда Юрия Вернидуба в последний раз проигрывала за пределами «Славутич Арены» в матче чемпионата в августе. Тогда луганчане в Днепре уступили одноименному клубу 0:2; дончане сегодня проведут в Харькове четвертый официальный матч в этом сезоне. В активе команды за этот период две победы, ничья и один проигрыш; для луганчан сегодняшний матч будет четырнадцатым, который команда проведет в рамках Высшей/Премьер-лиги в Харькове. За это время удалось выиграть только дважды, столько же сыграть вничью и десять раз «Заря» потерпела поражение; черноморский рефери Александр Дердо в нынешнем сезоне работал на одном матче дончан. В 1/8 финала Кубка арбитр зафиксировал победу «Шахтера» над «Александрией» 2:1. На поединок с участием первой команды «Зари» Дердо назначен впервые с 2014 года.

СТАТИСТИКА ПРОТИВОСТОЯНИЙ.

30 матчей: 4 победы, 0 ничьих, 26 поражений; разница мячей 15:80.

В Высшей/Премьер-лиге.

29 матчей: 4 победы, 0 ничьих, 25 поражений; разница мячей 15:78.

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ.

Не сыграют: Каменюка (реабилитация), Безбородько (условия аренды), Гречишкин (условия аренды), Кулач (условия аренды), Петряк (условия аренды), Соболь (условия аренды) — Дентиньо (травма), Н. Шевченко (травма), Фред (вне заявки/дисквалификация), Азеведо (вне заявки), Кривцов (вне заявки), Кобин (вне заявки).

Под вопросом: нет — нет.

Под угрозой дисквалификации: нет — Фред, Бланко Лещук, Дентиньо.

Уже достаточно привычным стал запрет на матчи против своих команд арендованным футболистам. Накануне сегодняшней встречи не то, что скандала, но даже особой шумихи не было по поводу отсутствия в обойме Юрия Вернидуба пятерки исполнителей, некоторые из которых играют в «Заре» ключевую роль. Стабильной, как для последнего времени, останется вратарская позиция и четверка защитников, где выйдут Алексей Шевченко, а также Сухоцкий, Форстер, Чечер и Опанасенко. В связи с отсутствием Гречишкина в опорной зоне ожидаем увидеть Чайковского с Харатиным. Трио атакующих хавбеков могут составить Калитвинцев, Любенович и Паулиньо. На острие, вероятнее всего, выйдет Боннавентуре.

Сайт УПЛ, равно как и «Шахтер», пока официально не подтвердили информацию о дисквалификации Фреда, однако на игру в Харьков опорник не полетел, поэтому два вакантных места в центре поля должны занять Степаненко и Малышев. В остальном, особых кадровых перестановок в составе «горняков» не ожидаем. Пятов будет «первым номером», Исмаили и Срна займут фланги обороны, а Ракицкий, Кучер и Ордец разыграют два места в центре. Бернард и Коваленко расположатся в полузащите, где с ними будет работать Марлос или Тайсон. Бланко Лещук все больше ассоциируется с ролью главного форварда дончан. У Феррейры есть веский аргумент для выхода на поле: серия из семи голов в восьми последних матчах в УПЛ, однако аргентинец, пожалуй, начнет встречу в запасе.