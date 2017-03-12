Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

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Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.

«Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся», — рассказал источник.

У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.