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12 марта 2017, 9:39 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов

МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Знаменитый футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в семье португальца.

У 32-летнего португальского футболиста уже есть шестилетний сын. Увеличить
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Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.

«Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но все-таки рассказал своим ближайшим друзьям и родственникам, что близнецы очень скоро родятся», — рассказал источник.

У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.

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