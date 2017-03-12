Sun: Криштиану Роналду в ближайшее время станет отцом близнецов
МОСКВА, 12 марта. /ТАСС/. Знаменитый футболист мадридского «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду в ближайшее время снова станет отцом. Об этом сообщает издание The Sun со ссылкой на источники в семье португальца.
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Суррогатная мать в США сейчас вынашивает для португальца близнецов. Очень скоро она должна родить.
«Криштиану очень ждет пополнения в своей семье. Он старается скрывать свою частную жизнь, но
У 32-летнего Роналду уже есть шестилетний сын, которого также вынашивала суррогатная мать.
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