Покер Доста позволил «Спортингу» уверенно обыграть «Тонделу»

Героем матча стал голландский нападающий «Спортинга» Бас Дост, оформивший покер. Он отличился на 33-й, 55-й, 71-й и 77-й минутах. Два последних гола Дост забил с пенальти. На второй добавленной минуте Бас мог отличиться с 11-метровой отметки в третий раз, но этот пенальти не реализовал. За «Тонделу» мяч престижа провёл Джон Мурильо (53).



«Спортинг» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице. «Тондела» (16) находится на последней позиции.