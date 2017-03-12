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12 марта 2017, 1:55 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Покер Доста позволил «Спортингу» уверенно обыграть «Тонделу»

Лиссабонский «Спортинг» уверенно обыграл «Тонделу» в матче 25-го тура чемпионата Португалии. Встреча состоялась на стадионе «Жоау Кардозу» в Тонделе и завершилась со счётом 4:1 в пользу гостей.

Героем матча стал голландский нападающий «Спортинга» Бас Дост, оформивший покер. Он отличился на 33-й, 55-й, 71-й и 77-й минутах. Два последних гола Дост забил с пенальти. На второй добавленной минуте Бас мог отличиться с 11-метровой отметки в третий раз, но этот пенальти не реализовал. За «Тонделу» мяч престижа провёл Джон Мурильо (53).

«Спортинг» (51 очко) занимает третье место в турнирной таблице. «Тондела» (16) находится на последней позиции.

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