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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29045218/
12 марта 2017, 1:10 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби

«Сампдория» одержала победу над «Дженоа» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и закончилась со счётом 0:1.

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил колумбийский нападающий Луис Мурьель. «Сампдория» одержала 37-ю победу в генуэзском дерби (на счету «Дженоа» 24 победы, 35 раз команды сыграли вничью).

«Сампдория» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (29) идёт 15-й.

11.03.2017 22:45 основной раунд: 28-й тур Luigi Ferraris
Дженоа 0:1 Сампдория
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Андреа Мандорлини Марко Джампаоло
Голы
9 Луис Муриэль 71′
Составы
Эудженио Ламанна 23
Армандо Иццо 5
86′ Николас Бурдиссо 8
Эсекиэль Муньос 24
Оскар Хильемарк 15
Диего Лаксальт 93
Джованни Симеоне 9
45′ Маурисио Пинилья 51
20′ 83′ Исаак Кофи 4
Адель Таарабт 17
51′ 90′ Оливье Нтчам 10
Леонардо Морозини 32
76′ Дарко Лазович 22
Раффаэле Палладино 11
2 Эмилиано Вивиано 90+2′
19 Васко Реджини
22 Якопо Сала 41′
26 Матиас Сильвестре
37 Милан Шкриньяр
8 Эдгар Баррето 52′
16 Кароль Линетти
34 Лукас Торрейра
10 Бруну Фернандеш 75′
18 Деннис Прат
9 Луис Муриэль 87′ 72′
23 Филип Джуричич
27 Фабио Квальярелла 67′
14 Патрик Шик
Статистика
4 Желтые карточки 4
0 Красные карточки 0
7 Удары (всего) 13
3 Удары в створ 4
5 Угловые 2
16 Фолы 6
3 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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