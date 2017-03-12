«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби
«Сампдория» одержала победу над «Дженоа» в матче 28-го тура чемпионата Италии. Встреча прошла в Генуе на стадионе «Луиджи Феррарис» и закончилась со счётом 0:1.
Единственный гол в матче на 71-й минуте забил колумбийский нападающий Луис Мурьель. «Сампдория» одержала 37-ю победу в генуэзском дерби (на счету «Дженоа» 24 победы, 35 раз команды сыграли вничью).
«Сампдория» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (29) идёт 15-й.
Главные тренеры
|Андреа Мандорлини
|Марко Джампаоло
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|4
|0
|Красные карточки
|0
|7
|Удары (всего)
|13
|3
|Удары в створ
|4
|5
|Угловые
|2
|16
|Фолы
|6
|3
|Офсайды
|0
Судьи
|Главный судья
|Даниэле Орсато (Италия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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