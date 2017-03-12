«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби

Единственный гол в матче на 71-й минуте забил колумбийский нападающий Луис Мурьель. «Сампдория» одержала 37-ю победу в генуэзском дерби (на счету «Дженоа» 24 победы, 35 раз команды сыграли вничью).



«Сампдория» набрала 41 очко и занимает девятое место в турнирной таблице Серии А, «Дженоа» (29) идёт 15-й.