«Атлетико» вырвал победу у «Гранады» благодаря голу Гризманна
«Атлетико» вырвал победу у «Гранады» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.
Единственный гол «Атлетико» на 84-й минуте забил Антуан Гризманн, результативной передачей отметился Коке.
«Атлетико» (52 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на пять баллов. «Гранада», имеющая в активе 19 очков, осталась 18-й.
Главные тренеры
|Лукас Алькарас
|Диего Симеоне
Голы
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Составы
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Статистика
|5
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|12
|Удары (всего)
|15
|2
|Удары в створ
|6
|4
|Угловые
|9
|14
|Фолы
|15
|0
|Офсайды
|6
Судьи
|Главный судья
|Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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