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12 марта 2017, 1:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Атлетико» вырвал победу у «Гранады» благодаря голу Гризманна

«Атлетико» вырвал победу у «Гранады» в матче 27-го тура испанской Примеры. Встреча проходила в Гранаде на стадионе «Лос-Карменес» и завершилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Единственный гол «Атлетико» на 84-й минуте забил Антуан Гризманн, результативной передачей отметился Коке.

«Атлетико» (52 очка) занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата Испании, отставая от идущей третьей «Севильи» на пять баллов. «Гранада», имеющая в активе 19 очков, осталась 18-й.

11.03.2017 22:45 основной раунд: 27-й тур Nuevo Los Carmenes
Гранада 0:1 Атлетико
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Лукас Алькарас Диего Симеоне
Голы
7 Антуан Гризманн (Коке) 84′
Составы
Гильермо Очоа 13
Гастон Сильва 3
68′ Димитри Фулькье 22
48′ Сверрир Ингасон 25
Хенри Агбо Уче 5
72′ 90+4′ Мубарак Вакасо 8
Жереми Бога 10
Андреас Перейра 18
24′ 86′ Матье Сонье 20
Али Малле 34
77′ Ортега Эктор Эрнандес 23
Исаак Куэнка 19
57′ Адриан Рамос 7
Артем Кравец 24
13 Ян Облак
2 Диего Годин 90+1′
3 Филипе Луис
15 Стефан Савич
20 Хуанфран 81′
6 Коке
8 Ньигес Сауль
7 Антуан Гризманн
22 Томас Партей 45′
11 Анхель Корреа
23 Николас Гайтан 60′
24 Хосе Хименес
10 Янник Феррейра-Карраско 86′ 57′
16 Шиме Врсалько
Статистика
5 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
12 Удары (всего) 15
2 Удары в створ 6
4 Угловые 9
14 Фолы 15
0 Офсайды 6
Судьи
Главный судья Алехандро Хосе Эрнандес Эрнандес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
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