«Генгам» на своем поле разгромил «Бастию» в 29-м туре чемпионата Франции по футболу
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. «Генгам» одержал крупную победу над «Бастией» в матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
Встреча, состоявшаяся в субботу в Генгаме, завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Голы забили Яннис Салибур (47-я минута), Люка До (56-я), Джимми Бриан (70-я), Людовик Бла (78-я) и Александр Менди (86-я). На 61-й красную карточку получил полузащитник «Бастии» Гаэль Даник.
«Генгам» набрал после 29 игр 38 очков и вышел на восьмое место, «Бастия», не побеждавшая в последних 11 турах, с 25 баллами идет предпоследней.
Результаты других матчей 29-го тура, прошедших в субботу:
«Нанси» — «Лилль» — 1:2,
«Монпелье» — «Нант» — 2:3,
«Ренн» — «Дижон» — 1:1.
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