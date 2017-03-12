«Генгам» на своем поле разгромил «Бастию» в 29-м туре чемпионата Франции по футболу

Встреча, состоявшаяся в субботу в Генгаме, завершилась победой хозяев со счетом 5:0. Голы забили Яннис Салибур (47-я минута), Люка До (56-я), Джимми Бриан (70-я), Людовик Бла (78-я) и Александр Менди (86-я). На 61-й красную карточку получил полузащитник «Бастии» Гаэль Даник.

«Генгам» набрал после 29 игр 38 очков и вышел на восьмое место, «Бастия», не побеждавшая в последних 11 турах, с 25 баллами идет предпоследней.

Результаты других матчей 29-го тура, прошедших в субботу:

«Нанси» — «Лилль» — 1:2,

«Монпелье» — «Нант» — 2:3,

«Ренн» — «Дижон» — 1:1.