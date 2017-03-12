Анчелотти хочет видеть в «Баварии» Хамеса Родригеса

Согласно источнику, колумбийца в своей команде хочет видеть Карло Анчелотти, до мюнхенского клуба работавший с хавбеком в мадридском клубе. Также утверждается, что Родригесом интересуются «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

25-летний футболист обдумает свое будущее летом, поскольку недоволен количеством игровой практики в «Реале».