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11 марта 2017, 23:07 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ингольштадт» разошелся миром с «Кёльном» в 24-м туре чемпионате Германии по футболу

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. «Ингольштадт» сыграл вничью с «Кёльном» в 24-м туре чемпионате Германии по футболу.

Субботняя игра в Ингольштадте завершилась со счетом 2:2. «Кёльн» дважды выходил вперед после голов Антони Модеста (15-я, 60-я минуты), открывшего счет в матче с пенальти, но хозяева каждый раз выравнивали положение усилиями Дарио Лескано (42-я) и Ромена Брежери (69-я).

«Ингольштадт» после 24 игр набрал 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Кёльн», не сумевший победить в пятом туре подряд, с 34 баллами идет седьмым.

Следующий матч «Ингольштадт» проведет 17 марта на выезде с дортмундской «Боруссией». «Кёльн» днем позже примет «Герту».

11.03.2017 20:30 основной раунд: 24-й тур Audi Sportpark
Ингольштадт 2:2 Кельн
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Майк Вальпургис Петер Штегер
Голы
42′ Дарио Лескано (С. Киттель) 11
69′ Ромен Брегери (П. Гросс) 18
27 Антони Модест 15′
27 Антони Модест (М. Йоич) 60′
Составы
Мартин Хансен 35
61′ Ромен Брегери 18
37′ Маркус Зуттнер 29
Марсель Тиссеран 32
Флоран Хадергьонай 33
Марвин Матип 34
Альмог Коэн 36
Мэтью Леки 7
Дарио Лескано 11
72′ Альфредо Моралес 6
Рожер 8
38′ 67′ Сонни Киттель 21
90+2′ Паскаль Гросс 10
1 Тимо Хорн
3 Доминик Хайнц 83′
5 Доминик Маро
14 Йонас Хектор
16 Павел Ольковски 28′
33 Маттиас Леманн 90+3′
34 Константин Рауш
13 Юя Осако
27 Антони Модест
6 Марко Хегер 79′
9 Артем Руднев
8 Милош Йоич 70′
2 Невен Суботич
Статистика
4 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
26 Удары (всего) 7
9 Удары в створ 2
11 Угловые 0
13 Фолы 24
1 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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