«Ингольштадт» разошелся миром с «Кёльном» в 24-м туре чемпионате Германии по футболу
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. «Ингольштадт» сыграл вничью с «Кёльном» в 24-м туре чемпионате Германии по футболу.
Субботняя игра в Ингольштадте завершилась со счетом 2:2. «Кёльн» дважды выходил вперед после голов Антони Модеста (15-я, 60-я минуты), открывшего счет в матче с пенальти, но хозяева каждый раз выравнивали положение усилиями Дарио Лескано (42-я) и Ромена Брежери (69-я).
«Ингольштадт» после 24 игр набрал 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Кёльн», не сумевший победить в пятом туре подряд, с 34 баллами идет седьмым.
Следующий матч «Ингольштадт» проведет 17 марта на выезде с дортмундской «Боруссией». «Кёльн» днем позже примет «Герту».
|11.03.2017 20:30
|основной раунд: 24-й тур
|Audi Sportpark
|Ингольштадт
|2:2
|Кельн
|Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
|Майк Вальпургис
|Петер Штегер
Голы
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Составы
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Статистика
|4
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|26
|Удары (всего)
|7
|9
|Удары в створ
|2
|11
|Угловые
|0
|13
|Фолы
|24
|1
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Феликс Цвайер (Германия)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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