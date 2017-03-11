«Ингольштадт» разошелся миром с «Кёльном» в 24-м туре чемпионате Германии по футболу

Субботняя игра в Ингольштадте завершилась со счетом 2:2. «Кёльн» дважды выходил вперед после голов Антони Модеста (15-я, 60-я минуты), открывшего счет в матче с пенальти, но хозяева каждый раз выравнивали положение усилиями Дарио Лескано (42-я) и Ромена Брежери (69-я).

«Ингольштадт» после 24 игр набрал 19 очков и занимает 17-е место в турнирной таблице. «Кёльн», не сумевший победить в пятом туре подряд, с 34 баллами идет седьмым.

Следующий матч «Ингольштадт» проведет 17 марта на выезде с дортмундской «Боруссией». «Кёльн» днем позже примет «Герту».