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11 марта 2017, 23:17 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Арсенал» разгромил «Линкольн» и вышел в полуфинал Кубка Англии

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Арсенал» одержал победу над «Линкольном» со счетом 5:0 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу.

Полуфинальные пары Кубка Англии определятся по результатам жеребьевки. Увеличить
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Забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (45-я минута), Оливье Жиру (53), Алексис Санчес (72) и Аарон Рэмзи (75). Еще один мяч защитник «Линкольна» Люк Уотерфолл отправил в собственные ворота (58).

Ранее участником ½ финала стал «Манчестер Сити».

Полуфинальные пары Кубка Англии определятся по результатам жеребьевки.

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