«Арсенал» разгромил «Линкольн» и вышел в полуфинал Кубка Англии
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Арсенал» одержал победу над «Линкольном» со счетом 5:0 в матче четвертьфинала Кубка Англии по футболу.
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Забитыми мячами отметились Тео Уолкотт (45-я минута), Оливье Жиру (53), Алексис Санчес (72) и Аарон Рэмзи (75). Еще один мяч защитник «Линкольна» Люк Уотерфолл отправил в собственные ворота (58).
Ранее участником ½ финала стал «Манчестер Сити».
Полуфинальные пары Кубка Англии определятся по результатам жеребьевки.
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