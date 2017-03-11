«Это очень важная игра, как и всегда, когда мы сталкиваемся с командами, которые находятся выше нас в турнирной таблице. За каждую победу дают три очка, но матчи с прямыми конкурентами — особый случай, так что это игра за шесть очков. “Аталанта” находится в отличной физической и психологической форме, в своем последнем выездном матче они заслуженно обыграли “Наполи”.



Тем не менее, мы тоже в хорошей форме, и постараемся сыграть лучше соперника. Очевидно, что “Аталанта” стала открытием сезона», — цитирует Пиоли Football Italia.