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11 марта 2017, 23:14 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Пиоли: «Аталанта» — открытие сезона в чемпионате Италии

Главный тренер «Интера» Стефано Пиоли поделился ожиданиями от домашнего матча 28-го тура Серии с «Аталантой» (12 марта).

«Это очень важная игра, как и всегда, когда мы сталкиваемся с командами, которые находятся выше нас в турнирной таблице. За каждую победу дают три очка, но матчи с прямыми конкурентами — особый случай, так что это игра за шесть очков. “Аталанта” находится в отличной физической и психологической форме, в своем последнем выездном матче они заслуженно обыграли “Наполи”.

Тем не менее, мы тоже в хорошей форме, и постараемся сыграть лучше соперника. Очевидно, что “Аталанта” стала открытием сезона», — цитирует Пиоли Football Italia.

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