Криминальное чтиво. Вратарь, расчленивший любовницу, вернулся
История бразильского вратаря «Фламенго» Фернандеса. После этого текста скандальные поступки других футболистов покажутся детскими шалостями.
Бразильская девушка по имени Элиза Самудио с 13 лет мечтала о карьере модели в
По словам очевидцев, вратарь Бруно и актриса Элиза знали друг друга с 2008 года. Хотя голкипер утверждает, что познакомился с ней в мае 2009-го на барбекю в
26 июня 2010 года полиция официально заявила, что Бруно является подозреваемым. Согласно докладу, у Бруно был секс с Элизой и оргии дома у другого игрока «Фламенго». Элиза даже утверждала, что Бруно приставил оружие к её голове и требовал, чтобы она приняла препараты для устранения беременности. На тот момент голкипер был женат и у него было двое детей.
Пока полиция искала тело Элизы, анонимный источник рассказал о деталях убийства. Этим источником был водитель. Он заявил, что его племянник (он же двоюродный брат Бруно) стал соучастником преступления, вырубив девушку прикладом винтовки. Помимо Бруно и его 17-летнего двоюродного брата, в убийстве был замешан бывший полицейский Маркос Апаресидо по прозвищу Мяч. Именно он 9 июня расчленил девушку, а фрагменты тела скормил ротвейлеру. Все трое были осуждены по делу об убийстве Элизы. Когда началось следствие в отношении Бруно, «Фламенго» отстранил футболиста от работы в команде до выяснения обстоятельств. К тому моменту голкипер был безусловным игроком стартового состава, проведя 208 матчей за самый популярный клуб Бразилии.
Слушания несколько раз откладывались по просьбе адвокатов Бруно. Также на обвинительный приговор сторона футболиста подавала апелляции. Изначально вратарь был наказан 22 годами и 3 месяцами тюремного заключения. Срок был увеличен,
В конце февраля 2017 года футболист досрочно вышел из тюрьмы. Дело в том, что адвокаты Бруно возобновили судебное разбирательство. Это позволило голкиперу вернуться домой. При этом он обязан сообщать полиции о своем местонахождении и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернется в тюрьму после окончания повторного судебного процесса. Всё это в рамках одного дела об убийстве Элизы.
По словам агента Лусио Адолфо, сейчас 32-летний Бруно возвращается в профессиональный спорт и уже имеет девять вариантов продолжения карьеры. Из них три — команды из чемпионата Бразилии. Сам голкипер в интервью заявил, что уже искупил свою ошибку, пересмотрел отношение к миру и начинает жизнь заново. А также добавил несколько интересных слов про любовь.
«Даже если я проведу в тюрьме всю жизнь — это не вернет девушку. Заключение не является наказанием. Оно дает опыт и возможность образумиться. Было очень тяжело, когда на меня свалился успех. Я не был к такому готов, и жена мне об этом говорила. Чтобы ее слышать, мне требовалось открытое сердце. Я же считал, что достаточно приносить домой деньги. Но это не так. Я все чаще говорю людям, что для счастья нужна только любовь», — сказал осужденный за убийство голкипер Бруно в интервью Rádio Itatiaia.
Ситуация с Бруно имеет большой резонанс в стране и даже стала предметом спора между политическими партиями. Голкипер привлек внимание и местных карикатуристов. По их мнению, если Бруно действительно вернется в футбол, то должен выступать в такой форме.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter