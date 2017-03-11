Криминальное чтиво. Вратарь, расчленивший любовницу, вернулся

Бразильская девушка по имени Элиза Самудио с 13 лет мечтала о карьере модели в Рио-де-Жанейро или Сан-Пауло. В 18 лет она сбежала из дома. Позже ее мать, Силва, рассказала, что не видела дочь шесть лет и только иногда общалась с ней по телефону. Карьера Элизы сложилась несколько иначе, чем рассчитывала девушка. Среди прочего она снималась в порнографических фильмах с 2005 по 2009 год.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="es" dir="ltr">Futbolista que asesinó a la modelo Eliza Samudio, condenado a 23 años de cárcel, quedó en libertad <a href="https://t.co/vyzUsTTTEf">https://t.co/vyzUsTTTEf</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/LAFM?src=hash">#LAFM</a> <a href="https://t.co/vSuyrd2DGn">pic.twitter.com/vSuyrd2DGn</a></p>— LA FM (@lafm) <a href="https://twitter.com/lafm/status/835648459533389824">26 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По словам очевидцев, вратарь Бруно и актриса Элиза знали друг друга с 2008 года. Хотя голкипер утверждает, что познакомился с ней в мае 2009-го на барбекю в Рио-де-Жанейро. 10 февраля 2010 года у Элизы родился ребенок, и она заявила, что отцом является Бруно. Девушка предложила голкиперу пройти тест на отцовство, но тот отказался. Четыре месяца Бруно открещивался от ребёнка. Элиза грозилась сделать разбирательство публичным и подать в суд. В июне Бруно пригласил Элизу, чтобы заключить соглашение о выплате алиментов. Она согласилась и поехала. Это было 4 июня 2010 года. С тех пор ее никто не видел. Элизе было 25 лет, когда она исчезла.



26 июня 2010 года полиция официально заявила, что Бруно является подозреваемым. Согласно докладу, у Бруно был секс с Элизой и оргии дома у другого игрока «Фламенго». Элиза даже утверждала, что Бруно приставил оружие к её голове и требовал, чтобы она приняла препараты для устранения беременности. На тот момент голкипер был женат и у него было двое детей.



Пока полиция искала тело Элизы, анонимный источник рассказал о деталях убийства. Этим источником был водитель. Он заявил, что его племянник (он же двоюродный брат Бруно) стал соучастником преступления, вырубив девушку прикладом винтовки. Помимо Бруно и его 17-летнего двоюродного брата, в убийстве был замешан бывший полицейский Маркос Апаресидо по прозвищу Мяч. Именно он 9 июня расчленил девушку, а фрагменты тела скормил ротвейлеру. Все трое были осуждены по делу об убийстве Элизы. Когда началось следствие в отношении Бруно, «Фламенго» отстранил футболиста от работы в команде до выяснения обстоятельств. К тому моменту голкипер был безусловным игроком стартового состава, проведя 208 матчей за самый популярный клуб Бразилии.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">NOTÍCIA PRIMEIRA MÃO!<br>Ex-goleiro Bruno Fernandes conseguiu Habeas Corpus, em Brasília, e será solto hoje! <a href="https://t.co/yK3pJRDE0Y">pic.twitter.com/yK3pJRDE0Y</a></p>— Mundo da Bola (@InfosFuteboI) <a href="https://twitter.com/InfosFuteboI/status/835110010879344641">24 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Слушания несколько раз откладывались по просьбе адвокатов Бруно. Также на обвинительный приговор сторона футболиста подавала апелляции. Изначально вратарь был наказан 22 годами и 3 месяцами тюремного заключения. Срок был увеличен, из-за того что Бруно признали инициатором убийства. В 2013 году суд подтвердил, что вратарь осужден всё-таки на 17 лет и 6 месяцев, потому что голкипер раскаялся в содеянном и сотрудничал со следствием. Находясь в исправительной колонии Banga 2 на окраине Рио-де-Жанейро, Бруно предоставил генетический материал для теста на отцовство. Исследование подтвердило, что голкипер является отцом сына Элизы.



В конце февраля 2017 года футболист досрочно вышел из тюрьмы. Дело в том, что адвокаты Бруно возобновили судебное разбирательство. Это позволило голкиперу вернуться домой. При этом он обязан сообщать полиции о своем местонахождении и ему запрещено покидать пределы страны. Вполне возможно, что вратарь вернется в тюрьму после окончания повторного судебного процесса. Всё это в рамках одного дела об убийстве Элизы.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">Bangu e Chapecoense negam proposta para contratar goleiro Bruno <a href="https://t.co/bIWpdwDKOb">https://t.co/bIWpdwDKOb</a> <a href="https://t.co/hNVJv0Hydt">pic.twitter.com/hNVJv0Hydt</a></p>— Estadão (@Estadao) <a href="https://twitter.com/Estadao/status/838366205052403712">5 марта 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

По словам агента Лусио Адолфо, сейчас 32-летний Бруно возвращается в профессиональный спорт и уже имеет девять вариантов продолжения карьеры. Из них три — команды из чемпионата Бразилии. Сам голкипер в интервью заявил, что уже искупил свою ошибку, пересмотрел отношение к миру и начинает жизнь заново. А также добавил несколько интересных слов про любовь.

«Даже если я проведу в тюрьме всю жизнь — это не вернет девушку. Заключение не является наказанием. Оно дает опыт и возможность образумиться. Было очень тяжело, когда на меня свалился успех. Я не был к такому готов, и жена мне об этом говорила. Чтобы ее слышать, мне требовалось открытое сердце. Я же считал, что достаточно приносить домой деньги. Но это не так. Я все чаще говорю людям, что для счастья нужна только любовь», — сказал осужденный за убийство голкипер Бруно в интервью Rádio Itatiaia.



Ситуация с Бруно имеет большой резонанс в стране и даже стала предметом спора между политическими партиями. Голкипер привлек внимание и местных карикатуристов. По их мнению, если Бруно действительно вернется в футбол, то должен выступать в такой форме.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="pt" dir="ltr">GOLEIRO BRUNO <a href="https://t.co/smahF40YvV">https://t.co/smahF40YvV</a> <a href="https://t.co/qKkpqJriYp">pic.twitter.com/qKkpqJriYp</a></p>— Humor Político (@HumorPoliticobr) <a href="https://twitter.com/HumorPoliticobr/status/835334343019016192">25 февраля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>