«Алавес» в меньшинстве вырвал победу над «Малагой»

На 39-й минуте Зухаир Феддаль вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Хуан Карлос сравнял счёт, а через минуту «Алавес» остался вдесятером из-за удаления Феддаля, что не помешало команде Маурисио Пеллегрино вырвать победу — в компенсированное арбитром время победный гол забил Эдгар Мендес.



«Малага» (26 очков) идёт на 15-м месте в таблице Примеры, «Алавес» (37) занимает 10-ю позицию.