«Алавес» в меньшинстве вырвал победу над «Малагой»
«Малага» уступила «Алавесу» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и закончилась со счётом 1:2.
На 39-й минуте Зухаир Феддаль вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Хуан Карлос сравнял счёт, а через минуту «Алавес» остался вдесятером
«Малага» (26 очков) идёт на 15-м месте в таблице Примеры, «Алавес» (37) занимает 10-ю позицию.
Главные тренеры
|Мичел
|Маурисио Пеллегрино
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|15
|Удары (всего)
|4
|9
|Удары в створ
|2
|5
|Угловые
|3
|17
|Фолы
|13
|0
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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