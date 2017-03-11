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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/29044691/
11 марта 2017, 22:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Алавес» в меньшинстве вырвал победу над «Малагой»

«Малага» уступила «Алавесу» в матче 27-го тура чемпионата Испании. Встреча прошла в Малаге на стадионе «Ла-Росаледа» и закончилась со счётом 1:2.

На 39-й минуте Зухаир Феддаль вывел гостей вперёд. На 71-й минуте Хуан Карлос сравнял счёт, а через минуту «Алавес» остался вдесятером из-за удаления Феддаля, что не помешало команде Маурисио Пеллегрино вырвать победу — в компенсированное арбитром время победный гол забил Эдгар Мендес.

«Малага» (26 очков) идёт на 15-м месте в таблице Примеры, «Алавес» (37) занимает 10-ю позицию.

11.03.2017 20:30 основной раунд: 27-й тур La Rosaleda
Малага 1:2 Алавес
Первый тайм: 0:1
Главные тренеры
Мичел Маурисио Пеллегрино
Голы
71′ Перес Хуан Карлос 7
24 Зухаир Феддаль 39′
17 Эдгар Мендес 90+1′
Составы
Идрисс Камени 1
76′ Мартин Демикелис 3
Роберто Росалес 18
Луис Эрнандес 24
65′ Игнасио Камачо 6
Гонсало Кастро 11
Мартинес Хосе Родригес 25
Диас де Оливейра Шарлес 9
59′ Мигель Торрес Гомес 23
Перес Хуан Карлос 7
76′ Сандро Рамирес 19
Юссеф Эн-Несири 26
46′ Серхио Гонтан Кеко 20
Хавьер Онтиверос 39
1 Фернандо Флорес Пачеко
5 Виктор Сиснерос Лагуардия
24 Зухаир Феддаль 56′ 72′
6 Маркос Льоренте
8 Виктор Камараса
19 Мануэль Гарсия
20 Силва Дейверсон 83′
21 Франсиско Фемения Кико
3 Карнеро Рауль Гарсия 70′
22 Мартин Карлос Вигарай
11 Перес Ибаи Гомес 74′
2 Родригу Эли
18 Гаиcка Токеро 61′
17 Эдгар Мендес
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
15 Удары (всего) 4
9 Удары в створ 2
5 Угловые 3
17 Фолы 13
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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