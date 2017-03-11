Президент «Палермо» опроверг слухи о переговорах с Раньери

«Я отрицаю все слухи о переговорах с кем бы то ни было. У нас есть Диего Лопес, он исключительный человек. Я верю в нынешний состав, нам просто нужен энтузиазм и позитивные эмоции», — сказал Баккальини в ходе общения с болельщиками в «Фейсбуке».



«Палермо» после 27 туров занимает 18-е место, находясь в семи очках от спасительной 17-й строчки.