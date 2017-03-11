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11 марта 2017, 22:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Президент «Палермо» опроверг слухи о переговорах с Раньери

Новый президент «Палермо» Пол Баккальини опроверг слухи, согласно которым клуб ведет переговоры с экс-главным тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери.

«Я отрицаю все слухи о переговорах с кем бы то ни было. У нас есть Диего Лопес, он исключительный человек. Я верю в нынешний состав, нам просто нужен энтузиазм и позитивные эмоции», — сказал Баккальини в ходе общения с болельщиками в «Фейсбуке».

«Палермо» после 27 туров занимает 18-е место, находясь в семи очках от спасительной 17-й строчки.

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