Президент «Палермо» опроверг слухи о переговорах с Раньери
Новый президент «Палермо» Пол Баккальини опроверг слухи, согласно которым клуб ведет переговоры с
экс-главным тренером «Лестер Сити» Клаудио Раньери.
«Я отрицаю все слухи о переговорах с кем бы то ни было. У нас есть Диего Лопес, он исключительный человек. Я верю в нынешний состав, нам просто нужен энтузиазм и позитивные эмоции», — сказал Баккальини в ходе общения с болельщиками в «Фейсбуке».
«Палермо» после 27 туров занимает 18-е место, находясь в семи очках от спасительной 17-й строчки.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter