Вторая примерка

Первый тур нашей футбольной Премьер-Лиги сюрпризов принес довольно много. На то, впрочем, он и первый — когда соперникам еще сложно представить, чего можно ожидать от своих оппонентов. Второй в этом плане, справедливости ради, от стартового отличается не сильно. Однако и болельщики, и специалисты имели уже возможность в Международный женский день дать какую-то оценку тому, в каком состоянии подошли участники турнира КПЛ-2017 к его началу, и в этом плане воскресный тур уже не будет для всех нас абсолютно чистой страницей.



В качестве центральных матчей второго игрового дня в сильнейшем дивизионе футбольного чемпионата Казахстана можно будет, пожалуй, отметить сразу два поединка. С них, наверное, и начнем.



В Павлодаре встретятся дружины двух болгарских специалистов — бронзовый призер прошлогоднего турнира КПЛ и чемпион страны трех последних лет. Как показали встречи первого тура, и та, и другая команды не находятся на данный момент в своем оптимальном состоянии. Однако очки и «Иртышу», и «Астане» необходимо набирать уже сейчас, потому и можно надеяться, что поединок в Павлодаре выдастся упорным и интересным. Конечно, Херо и Мери за долгие годы знакомства изучили друг друга, как облупленных, и все же, думается, и тот, и другой наставник в состоянии чем-то удивить своего земляка-визави.



В Затобольске состоится рандеву команд, встречи которых еще не так давно в Казахстане громко именовали местным «эль классико». Безусловно, с тех пор немало воды утекло, и «Тобол» с «Актобе» в последнее время находились не на самых ведущих ролях в казахстанском футболе, однако поклонники обеих дружин надеются на скорое возвращение былых времен. Масла в огонь подливает тут, конечно, и прогнозируемо горячее желание бывшего акима Актюбинской области увидеть победителями этого сражения своих нынешних подопечных. И ничего невозможного в том, чтобы костанайцы на своей территории оправдали в этом принципиальном противостоянии надежды собственного областного руководства, в принципе, нет.



Достаточно интересным матчем может стать поединок между «Кайратом» и «Окжетпесом» в Алматы. Обе эти дружины предпочитают играть в красивый комбинационный футбол, вот только возможности у представляемых ими клубов совершенно разные. Потому и явным фаворитом этой пары выглядят, конечно, алматинцы. Для кокшетауцев, впрочем, противостояние в южной столице может стать отличным экзаменом на наличие характера у порядком обновленной команды. Что изо всего этого в итоге получится — посмотрим.



«Ордабасы» в Шымкенте встретит гостей из Атырау. Этот матч должен ответить на вопрос, действительно ли так сильны сейчас южане, или крупная победа в матче первого тура над чемпионом была всего лишь результатом некоего стечения обстоятельств. Нефтяникам отступать некуда, это понятно: над ними и так довлеют незапланированные потери очков из-за долгов перед футболистами — как уже состоявшиеся, так и возможные. Чтобы хотя бы выйти из минуса, атыраусцам необходимо в каждом поединке играть на победу. Но получится ли у гостей взять верх в Шымкенте?..



В Уральске силами померятся «Акжайык» и «Шахтер». Феерического шоу с обилием забитых мячей ждать от этого поединка вряд ли приходится. Хозяева будут очень стараться победить в первом домашнем матче сезона, но вряд ли горняки легко согласятся уступить. Ничья? Почему бы и нет?

Не слишком много шансов у «Тараза» привезти что-то домой из Кызылорды. В том, что гости поупираются, сомневаться не приходится, однако, представляется, здесь «волки» должны добиваться победы. Иначе их собственные болельщики любимую команду просто не поймут.



В теории примерно как-то так. Неожиданностей в этом туре, безусловно, ждать стоит — на то он и «весенний», этот мартовский футбол.