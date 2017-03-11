Вторая примерка
Между первой и второй, как известно, перерывчик обычно не затягивается — в данном случае речь, конечно, об играх команд сильнейшего дивизиона футбольного чемпионата нашей страны в этом соревновании. Только в среду прошли поединки стартового тура КПЛ-2017 — а уже в воскресенье следует продолжение: шесть матчей второго игрового дня.
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Видимо, что-то случилось...
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Первый тур нашей футбольной
В качестве центральных матчей второго игрового дня в сильнейшем дивизионе футбольного чемпионата Казахстана можно будет, пожалуй, отметить сразу два поединка. С них, наверное, и начнем.
В Павлодаре встретятся дружины двух болгарских специалистов — бронзовый призер прошлогоднего турнира КПЛ и чемпион страны трех последних лет. Как показали встречи первого тура, и та, и другая команды не находятся на данный момент в своем оптимальном состоянии. Однако очки и «Иртышу», и «Астане» необходимо набирать уже сейчас, потому и можно надеяться, что поединок в Павлодаре выдастся упорным и интересным. Конечно, Херо и Мери за долгие годы знакомства изучили друг друга, как облупленных, и все же, думается, и тот, и другой наставник в состоянии
В Затобольске состоится рандеву команд, встречи которых еще не так давно в Казахстане громко именовали местным «эль классико». Безусловно, с тех пор немало воды утекло, и «Тобол» с «Актобе» в последнее время находились не на самых ведущих ролях в казахстанском футболе, однако поклонники обеих дружин надеются на скорое возвращение былых времен. Масла в огонь подливает тут, конечно, и прогнозируемо горячее желание бывшего акима Актюбинской области увидеть победителями этого сражения своих нынешних подопечных. И ничего невозможного в том, чтобы костанайцы на своей территории оправдали в этом принципиальном противостоянии надежды собственного областного руководства, в принципе, нет.
Достаточно интересным матчем может стать поединок между «Кайратом» и «Окжетпесом» в Алматы. Обе эти дружины предпочитают играть в красивый комбинационный футбол, вот только возможности у представляемых ими клубов совершенно разные. Потому и явным фаворитом этой пары выглядят, конечно, алматинцы. Для кокшетауцев, впрочем, противостояние в южной столице может стать отличным экзаменом на наличие характера у порядком обновленной команды. Что изо всего этого в итоге получится — посмотрим.
«Ордабасы» в Шымкенте встретит гостей из Атырау. Этот матч должен ответить на вопрос, действительно ли так сильны сейчас южане, или крупная победа в матче первого тура над чемпионом была всего лишь результатом некоего стечения обстоятельств. Нефтяникам отступать некуда, это понятно: над ними и так довлеют незапланированные потери очков
В Уральске силами померятся «Акжайык» и «Шахтер». Феерического шоу с обилием забитых мячей ждать от этого поединка вряд ли приходится. Хозяева будут очень стараться победить в первом домашнем матче сезона, но вряд ли горняки легко согласятся уступить. Ничья? Почему бы и нет?
Не слишком много шансов у «Тараза» привезти
В теории примерно
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