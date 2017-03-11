Стоит, пожалуй, вспомнить, что кокшетауская дружина стала одним из открытий турнира КПЛ-2016, взлетев на недостижимо высокое до прошлого года в своей клубной истории 5 место. Конечно, в новом сезоне синегорцам очень бы хотелось развить тот свой успех. И, в принципе, ничего невозможного в решении подобных задач нет. Однако в предстоящем поединке с кайратовцами «Окжетпесу» придется очень непросто.



Понятно, что, стартуя дома, «Кайрат» намерен в этих поединках на своей территории разжиться максимумом возможных турнирных баллов. Во всех остальных, впрочем, — тоже, но сейчас речь не о них. Своим гостям из Кокшетау алматинцы прогнозируемо предложат свойственный им футбол — игру первым номером с изобилием многоходовых комбинаций и настойчивыми попытками поиска брешей в обороне синегорцев. «Окжетпес», думается, чего-то подобного ожидает — но готовы ли кокшетауцы наступить на гордо собственной песне?.. И, самое главное, — если все же готовы, сможет ли это отразиться на итоговом результате?..



Ни для кого не секрет, что наставник кокшетауской дружины Владимир Муханов является убежденным приверженцем комбинационного стиля игры в футбол, который усиленно и прививает собственным подопечным. Но действовать в таком духе с открытым забралом против «Кайраты», даже на старте нового сезона, — едва ли не смерти подобно. Что ни говори, а исполнители в составе алматинской дружины, сообразно с возможностями клуба из южной столицы, подобраны куда мастеровитее, нежели у гостей из Акмолинской области. Само собой, на старте нового сезона преимущество одной из команд в классе изрядно нивелируется, однако вряд ли, все же, в данном конкретном случае — настолько, чтобы думать, что кайратовцы в состоянии понести в предстоящем матче очковые потери. Хотя, — не говори «Гол!», пока вратаря не обвел…



Перед началом поединка оба соперника находятся в условно равных и одинаковых условиях. Конечно, со стартовым свистком многое в этом плане изменится, однако нельзя не признать: «Окжетпес» — команда, которая в состоянии дать бой любому своему оппоненту. И «Кайрат» в данном случае — не исключение.



Итак…



12 марта, Алматы. Стадион «Центральный», 16:00. «Кайрат» (Алматы) — «Окжетпес» (Кокшетау). Поддержи своих!