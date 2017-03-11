Форвард футбольного клуба «Милан» Сусо выбыл из-за травмы на неопределенный срок

Сусо получил травму в игре 27-го тура чемпионата Италии с «Кьево» (3:1) 4 марта и был заменен на 35-й минуте. В субботу 23-летний форвард прошел медобследование, которое выявило у него мышечную травму бедра. По сообщению «Милана» точные сроки восстановления игрока станут известны позднее.

По данным портала Football Italia Сусо не сможет помочь команде еще минимум две недели.