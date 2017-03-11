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11 марта 2017, 21:59 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Касильяс побил свой рекорд по «сухим» матчам за сезон

Вратарь «Порту» Икер Касильяс в игре 25-го тура чемпионата Португалии против «Ароки» (4:0) в 16-й раз за сезон оставил свои ворота «сухими».

Вратарь Порту <span class=error>Икер</span> Касильяс в игре 25-го тура чемпионата Португалии против <span class=error>Ароки</span> (4:0) в 16-й раз за сезон оставил свои ворота сухими. Увеличить
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Таким образом, испанец побил собственный рекорд по количеству игр за сезон без пропущенных мячей. В «Реале» Касильяс в сезонах-2004/05, 2006/07 и 2009/10 не позволял соперникам поражать свои ворота в 15 играх.

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