Касильяс побил свой рекорд по «сухим» матчам за сезон

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Таким образом, испанец побил собственный рекорд по количеству игр за сезон без пропущенных мячей. В «Реале» Касильяс в сезонах-2004/05, 2006/07 и 2009/10 не позволял соперникам поражать свои ворота в 15 играх.