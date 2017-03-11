Касильяс побил свой рекорд по «сухим» матчам за сезон
Вратарь «Порту» Икер Касильяс в игре 25-го тура чемпионата Португалии против «Ароки» (4:0) в 16-й раз за сезон оставил свои ворота «сухими».
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Таким образом, испанец побил собственный рекорд по количеству игр за сезон без пропущенных мячей. В «Реале» Касильяс в сезонах-2004/05, 2006/07 и 2009/10 не позволял соперникам поражать свои ворота в 15 играх.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter