«Монако» упрочил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Бордо»
МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Монако» одержал победу над «Бордо» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.
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В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (68-я минута) и Жоау Моутинью (74). У проигравших отличился Диего Ролан (84). «Монако» не проигрывает в первенстве страны уже 11 матчей подряд.
В турнирной таблице «Монако» продолжает лидировать, набрав 68 очков. «Бордо» с 43 очками идет шестым.
В следующем матче «Монако» 19 марта в гостях сыграет с «Каном», «Бордо» днем ранее на своем поле примет «Монпелье».
Главные тренеры
|Леонарду Жардим
|Жослен Гурвеннек
Голы
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Составы
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Статистика
|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|11
|Удары (всего)
|9
|6
|Удары в створ
|2
|10
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|11
|3
|Офсайды
|1
Судьи
|Главный судья
|Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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