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11 марта 2017, 22:09 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

«Монако» упрочил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Бордо»

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. «Монако» одержал победу над «Бордо» со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу.

МОСКВА 11 марта. /ТАСС/. Монако одержал победу над Бордо со счетом 2:1 в домашнем матче 29-го тура чемпионата Франции по футболу. Увеличить
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В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (68-я минута) и Жоау Моутинью (74). У проигравших отличился Диего Ролан (84). «Монако» не проигрывает в первенстве страны уже 11 матчей подряд.

В турнирной таблице «Монако» продолжает лидировать, набрав 68 очков. «Бордо» с 43 очками идет шестым.

В следующем матче «Монако» 19 марта в гостях сыграет с «Каном», «Бордо» днем ранее на своем поле примет «Монпелье».

11.03.2017 18:45 основной раунд: 29-й тур Stade Louis II
Монако 2:1 Бордо
Первый тайм: 0:0
Главные тренеры
Леонарду Жардим Жослен Гурвеннек
Голы
68′ Кильян Мбаппе 29
74′ Жоау Моутинью 8
9 Диего Ролан 84′
Составы
Даниэль Субашич 1
27′ Фабинью 2
Жемерсон 5
Джибриль Сидибе 19
Бенжамен Менди 23
Камиль Глик 25
Жоау Моутинью 8
Кильян Мбаппе 29
82′ Бернарду Силва 10
Темуе Бакайоко 14
65′ Тома Лемар 27
Радамель Фалькао 9
76′ Валер Жермен 18
Набиль Дирар 7
16 Седрик Каррассо
2 Милан I Гаич 88′
3 Диего Контенто
5 Николя Паллуа 90+2′
6 Игор Левчук
13 Юнусс Санкаре
18 Ярослав Плашил
11 Франсуа Камано
23 Валентин Вада 76′
17 Адам Унас
25 Филипе Силва де Оливейра Малком 76′
7 Жереми Менез 88′
24 Гаэтан Лаборд 76′
9 Диего Ролан
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
11 Удары (всего) 9
6 Удары в створ 2
10 Угловые 3
9 Фолы 11
3 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Рюдди Бюке (Франция)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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