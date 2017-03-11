«Монако» упрочил лидерство в чемпионате Франции, обыграв «Бордо»

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В составе победителей забитыми мячами отметились Килиан Мбаппе (68-я минута) и Жоау Моутинью (74). У проигравших отличился Диего Ролан (84). «Монако» не проигрывает в первенстве страны уже 11 матчей подряд.

В турнирной таблице «Монако» продолжает лидировать, набрав 68 очков. «Бордо» с 43 очками идет шестым.

В следующем матче «Монако» 19 марта в гостях сыграет с «Каном», «Бордо» днем ранее на своем поле примет «Монпелье».