УПЛ: «Карпаты» обыграли «Волынь», «Александрия» и «Днепр» сыграли вничью
Во Львове и Александрии завершились матчи 21-го тура украинской футбольной
Премьер-лиги, где «Карпаты» обыграли луцкую «Волынь» со счетом 2:1, а «Александрия» сыграла вничью с «Днепром» (0:0), сообщает официальный сайт соревнований.
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Видимо, что-то случилось...
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В матче во Львове счет был открыт уже на 18-й минуте. Матвиенко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Ксенз скинул мяч и
В игре в Александрии зрители голов так и не увидели.
21-й тур завершится в воскресенье, 12 марта, матчами «Зірка» — «Динамо» и «Заря» — «Шахтер».
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