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11 марта 2017, 20:56 | Футбол: Зарубежный | УНИАН

УПЛ: «Карпаты» обыграли «Волынь», «Александрия» и «Днепр» сыграли вничью

Во Львове и Александрии завершились матчи 21-го тура украинской футбольной Премьер-лиги, где «Карпаты» обыграли луцкую «Волынь» со счетом 2:1, а «Александрия» сыграла вничью с «Днепром» (0:0), сообщает официальный сайт соревнований.

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В матче во Львове счет был открыт уже на 18-й минуте. Матвиенко с левого фланга навесил на дальнюю штангу, Ксенз скинул мяч и экс-игрок киевского «Динамо» и донецкого «Шахтера» Александр Гладкий точно пробил в пустой угол — 1:0. В начале второго тайма, на 53-й минуте, Логинов обрезался возле своей штрафной и Гладкий вывел Игоря Худобяка один на один с Недилько. Голкипер справился с первым ударом, но со второй попытки полузащитник «Карпат» отправил мяч в сетку, удвоив преимущество своей команды. «Волынь» забила гол престижа на 88-й минуте. После скидки Петрова на линию штрафной площади Артем Дудик в касание с разворота отправил мяч в ворота — 2:1 в пользу хозяев поля.

В игре в Александрии зрители голов так и не увидели.

21-й тур завершится в воскресенье, 12 марта, матчами «Зірка» — «Динамо» и «Заря» — «Шахтер».

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