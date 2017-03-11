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11 марта 2017, 20:58 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар и Рафинья могут пропустить матч «Депортиво» — «Барселона»

Нападающий «Барселоны» Неймар и полузащитник Рафинья Алькантара могут пропустить выездной матч 27-го тура испанской Примеры против «Депортиво» (12 марта), информирует пресс-служба «Барселоны».

Оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку: у Рафиньи диагностирован гастроэнтерит, а Неймара беспокоит дискомфорт в правой ноге. Решение о том, смогут ли они выйти на поле, будет принято позже.

Матч «Депортиво» — «Барселона» состоится в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», начало — в 18:15 мск.

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