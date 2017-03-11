Оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку: у Рафиньи диагностирован гастроэнтерит, а Неймара беспокоит дискомфорт в правой ноге. Решение о том, смогут ли они выйти на поле, будет принято позже.



Матч «Депортиво» — «Барселона» состоится в Ла-Корунье на стадионе «Риасор», начало — в 18:15 мск.