Неймар и Рафинья могут пропустить матч «Депортиво» — «Барселона»
Нападающий «Барселоны» Неймар и полузащитник Рафинья Алькантара могут пропустить выездной матч 27-го тура испанской Примеры против «Депортиво» (12 марта), информирует
пресс-служба «Барселоны».
Оба футболиста пропустили сегодняшнюю тренировку: у Рафиньи диагностирован гастроэнтерит, а Неймара беспокоит дискомфорт в правой ноге. Решение о том, смогут ли они выйти на поле, будет принято позже.
Матч «Депортиво» — «Барселона» состоится в
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