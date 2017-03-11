Хет-трик Джошуа Кинга принес футболистам «Борнмута» победу над «Вест Хэм Юнайтед»

Встреча, прошедшая в субботу на поле «Борнмута», завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев. Кинг отличился на 31-й, 48-й и 90-й минутах встречи, а у «Вест Хэма» мячи забили Майкл Антонио (10-я минута) и Андре Айю (83).

Кинг мог бы оформить покер, но не забил пенальти на 9-й минуте, а еще один 11-метровый удар хозяева не реализовали на 37-й — Беник Афобе не смог переиграть голкипера лондонцев Даррена Рэндолфа.

В других матчах тура «Эвертон» на своем поле разгромил «Вест Бромвич Альбион» со счетом 3:0, а «Халл Сити» благодаря дублю бывшего форварда московского «Локомотива» Байе Умар Ниассе обыграл дома «Суонси Сити» — 2:1.