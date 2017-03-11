Футболисты «Севильи» сыграли вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Стефан Йоветич (43-я минута), у гостей — Аппеит Пирес Габриэль (3).

«Севилья» набрала 57 очков, осталась на третьем месте в таблице испанской Примеры и упустила возможность догнать идущий вторым мадридский «Реал», в активе которого 59 баллов. «Леганес» с 25 очками занимает 16-ю строчку.