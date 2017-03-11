Футболисты «Севильи» сыграли вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Футболисты «Севильи» сыграли вничью с «Леганесом» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Испании.
Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Стефан Йоветич (43-я минута), у гостей — Аппеит Пирес Габриэль (3).
«Севилья» набрала 57 очков, осталась на третьем месте в таблице испанской Примеры и упустила возможность догнать идущий вторым мадридский «Реал», в активе которого 59 баллов. «Леганес» с 25 очками занимает 16-ю строчку.
|11.03.2017 18:15
|основной раунд: 27-й тур
|Ramon Sanchez Pizjuan
Главные тренеры
|Хорхе Сампаоли
|Асьер Гаритано
Голы
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Составы
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Статистика
|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
Судьи
|Главный судья
|Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Желтая карточка
- Красная карточка
- Вторая желтая карточка
- (к)
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти
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