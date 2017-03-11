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11 марта 2017, 21:02 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Футболисты «Севильи» сыграли вничью с «Леганесом» в матче чемпионата Испании

МОСКВА, 11 мар — Р-Спорт. Футболисты «Севильи» сыграли вничью с «Леганесом» на своем поле в матче 27-го тура чемпионата Испании.

Встреча, прошедшая в субботу в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан», завершилась со счетом 1:1. У хозяев отличился Стефан Йоветич (43-я минута), у гостей — Аппеит Пирес Габриэль (3).

«Севилья» набрала 57 очков, осталась на третьем месте в таблице испанской Примеры и упустила возможность догнать идущий вторым мадридский «Реал», в активе которого 59 баллов. «Леганес» с 25 очками занимает 16-ю строчку.

11.03.2017 18:15 основной раунд: 27-й тур Ramon Sanchez Pizjuan
Севилья 1:1 Леганес
Первый тайм: 1:1
Главные тренеры
Хорхе Сампаоли Асьер Гаритано
Голы
43′ Стеван Йоветич 16
8 Аппелт Пирес Габриэл 3′
Составы
Серхио Рико 1
Феррейра Филью Мариану 25
Даниэл Каррису 6
Адиль Рами 23
75′ Матиас Краневиттер 4
Карлос Хоакин Корреа 11
57′ Пабло Сарабия 17
Стеван Йоветич 16
46′ Клеман Лангле 5
Стивен Н`Зонзи 15
46′ Вальтер Монтойя 14
Лусиано Вьетто 9
69′ Франко Васкес 22
Висенте де ла Фуэнте Иборра 8
13 Эррерин Буисан Яго
2 Роберто Роман Тригеро Тито
3 Унаи Бустинса
5 Мартин Мантовани 67′
22 Димитриос Сиовас
12 Эрик Моран
21 дель Мармоль Рубен Перес 89′
25 Набиль Эль-Жар
8 Аппелт Пирес Габриэл 90′ 60′
18 Пабло Инсуа Бланко
11 Александр Шимановски 63′
7 Дарвин Мачис
9 Мигель Анхель Герреро 68′
20 Лусиану
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
Судьи
Главный судья Хосе Луис Гонсалес Гонсалес (Испания)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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