«Базель» не будет выкупать у «Ромы» права на экс-футболиста ЦСКА Сейду Думбия

«Базель» перед началом текущего сезона арендовал Думбия у «Ромы» с правом выкупа за 6,5 миллиона евро. По сообщению источника, швейцарский клуб не намерен использовать опцию о выкупе 29-летнего ивуарийца, который с 13 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром команды.

Первую часть сезона-2015/16 Думбия провел на правах аренды в московском ЦСКА, за который выступал с 2010 по 2015 год до перехода в «Рому». Во второй части сезона форвард провел в аренде в английском «Ньюкасле». Ранее ивуариец уже выступал в Швейцарии — в 2008—2010 годах он был игроком «Янг Бойз», откуда потом перешел в ЦСКА.