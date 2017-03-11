«Базель» не будет выкупать у «Ромы» права на экс-футболиста ЦСКА Сейду Думбия
МОСКВА, 11 мар —
Р-Спорт. Швейцарский футбольный кулб «Базель» не будет выкупать у итальянской «Ромы» права на бывшего нападающего московского ЦСКА Сейду Думбия, сообщает Blick.
«Базель» перед началом текущего сезона арендовал Думбия у «Ромы» с правом выкупа за 6,5 миллиона евро. По сообщению источника, швейцарский клуб не намерен использовать опцию о выкупе 29-летнего ивуарийца, который с 13 голами в 23 матчах является лучшим бомбардиром команды.
Первую часть сезона-2015/16 Думбия провел на правах аренды в московском ЦСКА, за который выступал с 2010 по 2015 год до перехода в «Рому». Во второй части сезона форвард провел в аренде в английском «Ньюкасле». Ранее ивуариец уже выступал в Швейцарии — в 2008—2010 годах он был игроком «Янг Бойз», откуда потом перешел в ЦСКА.
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